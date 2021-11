Kombi drängt Mercedes SLK bei Oppertshofen von der Fahrbahn

Weil ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkommt, landet ein Mercedes bei Opppertshofen im Graben. Doch der Unfallverursacher fährt einfach weiter.

Ein Kombi-Fahrer hat einen Mercedes SLK zwischen Oppertshofen und Mauren von der Straße gedrängt und sich dann nicht um den Unfall gekümmert. Der SLK landete im Straßengraben, doch der Kombifahrer fuhr laut Polizei Donauwörth einfach weiter. Jetzt wird gegen den Unfallflüchtigen ermittelt.

Unfallflucht bei Oppertshofen: Kombi kommt Mercedes auf dessen Spur entgegen

Passiert ist der Unfall am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr. Ein 34-jähriger Mann aus Heroldingen war mit seinem SLK von Oppertshofen in Richtung Mauren unterwegs, als ihm kurz vor dem dortigen Waldstück nach Polizeiangaben ein weißer Kombi auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Heroldinger wich daraufhin nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Mit seinem SLK blieb er schließlich im Straßengraben liegen.

Der Kombi-Fahrer hielt zwar kurz an, fuhr jedoch laut Polizei Donauwörth ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern davon. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wer Angaben zu dem Kombi-Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu melden. (dz)

