vor 36 Min.

Oppertshofen erhält neue Ortsdurchfahrt

Kurios: Die Gemeinde muss für das Staatliche Bauamt die Planungen durchführen

Von Helmut Bissinger

Die Bewohner des Tapfheimer Ortsteils Oppertshofen müssen sich auf Ungemach einstellen. Das Dorf wird für einige Monate nur weiträumig erreichbar sein, denn die marode Ortsdurchfahrt wird erneuert. Zunächst war angedacht, im Zuge der Baumaßnahmen auch die Mauernstraße zu erneuern, doch das soll um ein weiteres Jahr geschoben werden, um Oppertshofen nicht ganz abzukoppeln.

Im Bau- und Umweltausschuss erläuterte Bürgermeister Karl Malz den aktuellen Stand. Es sind Planungen, die von der Kommune kurioserweise im Auftrag des Staatlichen Bauamtes durchgeführt werden. Eigentlich ist die Behörde für die Ortsdurchfahrt zuständig. Sie hatte vor einigen Monaten aber erklärt, dass sie derzeit keine Kapazitäten habe. Jetzt plant im Auftrag des Bauamtes die Kommune. Auch im Untergrund der Ortsdurchfahrt stehen Maßnahmen an: die Erneuerung von Kanalisation und Regenwasserkanal. Derzeit laufen die Überlegungen die Straße nicht nur zu erneuern, sondern auch Verbesserungen einzubauen. Malz soll prüfen lassen, ob eine Verkehrsinsel am westlichen Ortseingang die Auto- und Lkw-Fahrer dazu veranlassen könnte, das Tempo zu drosseln.

Außerdem soll im Bereich des Feuerwehrgerätehauses eine Querungshilfe eingebaut werden. Ob es notwendig ist, auch die Bushalte-Wartehäuschen zu versetzen, soll ebenfalls noch einmal mit den Planern diskutiert werden. Die Kosten für zusätzliche Maßnahmen müssten aus dem Gemeindehaushalt bezahlt werden, die Ortsdurchfahrt selbst wird aus öffentlichen Töpfen bezahlt. Parallel laufen jetzt schon die Überlegungen, auch die Ortsdurchfahrt Brachstadt auszubauen. Malz schwebt vor, die dortige Fahrbahnerneuerung für 2022 einzuplanen.

Seit einiger Zeit beschäftigt man sich im Tapfheimer Rathaus außerdem mit der Neugestaltung und Aufwertung des Bereichs an der Kessel in Donaumünster-Erlingshofen. Das Projekt soll nun nicht mehr in mehreren Bauabschnitten angegangen werden, sondern „in einem Rutsch“. Dazu seien aber, wie Malz ausführte, noch einige Absprachen mit dem Besitzer des angrenzenden Schlosses notwendig. Er berichtete von „guten Gesprächen“, die stattgefunden hätten. Angestrebt sei, mit den Bauarbeiten im zweiten Halbjahr 2021 zu beginnen. Vorher sollen aber auch noch punktuell Kanalabschnitte saniert werden. Der Ausschuss erteilte dem Bürgermeister „grünes Licht“, für die Ausführungsplanung ein neues Büro zu suchen. Dieser Vorgehensweise habe die Regierung von Schwaben als Zuschussgeber bereits zugestimmt. Dadurch solle erreicht werden, in der Ausführungszeit vor Ort schnell Entscheidungen und Absprachen zu treffen. Die Grundplanung war bisher von einem Würzburger Büro vorgenommen worden.

Ob die Maßnahme an der Kessel im kommenden Jahr durchgeführt werden könne, sei nicht sicher, erklärte Bürgermeister Malz. Das werde sich erst bei den Haushaltsberatungen für 2020 zeigen. (bih)