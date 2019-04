00:33 Uhr

Ost bleibt Chef der Jungen Union im Landkreis

Ziel des Vorsitzenden ist es, wieder mehr junge Menschen für Politik zu begeistern

Der alte und neue Kreisvorsitzende der Jungen Union Donau-Ries heißt Franz Ost. Mit begeisterndem Ergebnis wählte die Kreisdelegiertenversammlung der JU Donau-Ries den Kreisrat aus Riedlingen erneut zum Vorstandsvorsitzenden. Außerdem wählten die Delegierten neben Ost Dominik Fackler, Jonathan Schädle, Martin Jackert und Andreas Wagner zu dessen Stellvertretern. Die langjährige Schatzmeisterin Franziska Gerstmeier wurde in ihrem Ehrenamt ebenso bestätigt wie Schriftführer Ulrich Oertel und dessen neuer Kollege Matthias Forster. Als Beisitzer wurden in den Kreisvorstand Antonia Stengel, Sonja Mittring, Dominik Schäff, Konrad Müller, Marco Schwab, Martin Herfort, Fabio Strauß, Christina Hackenberg und Timo Meister gewählt.

Franz Ost machte klar, dass die Junge Union in den nächsten beiden Jahren versuchen werde, wieder mehr junge Menschen für Politik zu begeistern. Ein wesentliches Ziel werde es sein, bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 mit möglichst vielen jungen Leuten aus der Jungen Union anzutreten und im Landkreis Mandate zu erzielen.

Die Versammlung begleiteten neben dem Wemdinger CSU-Orstvorsitzenden Gottfried Hänsel Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Lange, Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler und Landrat Stefan Rößle. In ihren Grußworten dankten sie den jungen Christsozialen für Engagement, Tatkraft und Unterstützung in den vergangenen Wahlkämpfen. Gleichsam betonten sie die Bedeutung der anstehenden Europawahl und den Kommunalwahlen 2020. Joachim Fackler, Listenkandidat für die Europawahl, schwur die Delegierten auf die Europawahl am 26. Mai ein: „Für ein Leben in Frieden, Freiheit und Sicherheit in Deutschland und in Europa ist eine starke und einige Europäische Union unersetzlich. Zudem bestehe bei dieser Wahl mit Manfred Weber die echte Chance auf einen EU-Kommissionspräsidenten aus Bayern. Verantwortungsvolles Handeln heißt nun, pro Europa zu handeln und für das politische Europa auch konsequent einzustehen.“ (dz)

