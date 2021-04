Ostern 2021: Sonne, Spazieren und ein Eis

Plus Die Oster-Feiertage in Donauwörth und Umgebung sind geprägt vom Rückzug der Menschen. Da wird der „Ausflug“ zur Eisdiele schon zum Höhepunkt. Menschen suchen in Gottesdiensten Gemeinschaft.

Die Sonne scheint unwiderstehlich. Strahlend gelb leuchten die Forsythienbüsche. Es sind Frühlingstage wie man sie sich ersehnt hat. Und doch ist auch in diesem Jahr an Ostern alles anders. Einerseits der herrliche Frühling, der nach praller Lebensfreude schreit - und zugleich wird das Leben eingeengt und eingeschränkt durch das Coronavirus. Ostern 2021 in Nordschwaben war so ganz anders wie in normalen Zeiten.

Das Osterfest war ganz offensichtlich ein Fest des Genießens. Zwangsläufig im kleinen Rahmen haben die Menschen angesichts der Corona-Beschränkungen gefeiert - aber das haben sie sich etwas kosten lassen. In den Lebensmittelmärkten in Donauwörth wollte am Karsamstag jedenfalls der Strom an den Kassen nicht abebben. Die Einkaufswägen waren - sollte man vor dem Supermarkt noch einen ergattern - randvoll gefüllt.

Oster-Gottesdienste in Donauwörth: Ordner achten auf Abstandsregeln

Der Ablauf der Ostergottesdienste wurde unterschiedlich gehandhabt. Während in einigen Pfarrgemeinden Anmeldungen notwendig waren, sahen es andere Pfarrgemeinden als nicht nötig an, dass sich Kirchgänger vorher melden müssen. Die sonst gewohnten Zeiten wurden stark variiert, um den Ausgangsberschränkungen gerecht zu werden. In allen Gottesdiensten achteten Ordner auf die Abstandsregeln und Hygienevorschriften.

Ostergottesdienst hoch über der Donau: Unter freiem Himmel feierten die Gläubigen in Schäfstall Bild: Helmut Bissinger

Im Donauwörther Stadtteil Schäfstall kamen am Ostermorgen die Gläubigen mit gut gefüllten Körben für die Speisenweihe zur kleinen Kirche von St. Felicitas. Der Pfarrgemeinderat hatte die Auferstehungsfeier ins Freie verlegt, wo einige Dutzend Menschen zwischen den Gräbern auf Bierbänken Platz nahmen. Über allem: ein tiefblauer Himmel und ein knorriger Baum. Pfarrer Michael Müller segnete die Ostergaben, entzündete am offenen Feuer die Osterkerze und ermunterte zu Hoffnung und Mut in schwierigen Zeiten. “Ist das hier nicht ein kleines Paradies“, meinte Doris Rödter angesichts des weiten Blick auf die Donau und die Landschaft.

Es war ein stilles Ostern. Die Zweisamkeit stand im Mittelpunkt: zwischen zwei Menschen, aber auch zwischen Mensch und Pferd oder auch Mensch und Hund. Als beliebtes Ausflugsziel entpuppte sich der Mertinger Wald. Einiges los war auch an den Eisdielen in Donauwörth, in Rain und in Wemding.

Für manche ein Ziel an Ostern: die Eisdiele - hier in Donauwörth. Bild: Helmut Bissinger

Es bleibt nicht aus, den wenigen noch erlaubten Dingen nachzugehen - wie etwa Spaziergängen oder Radeln im Freien. Außerhalb der Ortschaften trifft man in diesen Tagen spürbar vermehrt Menschen an. Doch in Donauwörth sind selbst am Ostersonntag bei prächtigem Frühlingwetter nur wenige Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Wer kann, macht es sich im eigenen Garten gemütlich und vielerorts schwirren an den Ostertagen die Gerüche vom Grillen durch die Lüfte.

„Wir haben nicht so viele Verstöße registriert“, heißt es bei der Polizei in Donauwörth. Die allermeisten Menschen hätten sich an die Abstands- und Kontaktregeln gehalten. Im Stadtteil Riedlingen musste die Polizei allerdings eine Party auflösen, nachdem Beschwerden wegen Ruhestörung eingegangen waren. Sechs Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren aus verschiedenen Hausständen feierten in einer Wohnung ohne Mund-Nasen-Schutz.