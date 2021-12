40-Tonner rutscht bei Otting in den Graben

Der Lastwagen eines 32-jährigen Fahrers kam aufs Bankett und rutschte schließlich ab. Bäume verhinderten Schlimmeres.

Ein 32-jähriger polnischer Lastwagenfahrer fuhr am Mittwoch um 15.35 Uhr bei Otting von der Bundesstraße 2 auf die Kreisstraße DON2 ab. Der 40-Tonner geriet dabei mit den rechten Rädern in das Straßenbankett. Aufgrund des nassen Untergrundes versank der Laster samt Anhänger und rutschte schräg in den Graben. Der Baumbestand verhinderte laut Polizei ein Umkippen des Lasters. Dieser musste von einer Fachfirma geborgen werden. Es entstand zudem deutlicher Flurschaden. Die Höhe des insgesamten Sachschadens ist noch nicht beziffert. (AZ)

