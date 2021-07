Die Kreisstraße bei Otting ist fertig

Plus Die neu ausgebaute Kreisstraße bei von Otting ist eingeweiht. Für das Projekt musste großer Aufwand betrieben werden. In der Ortsdurchfahrt fehlt noch etwas.

Bei der Erneuerung einer Straße sind viele Dinge zu beachten. Den eigentlichen Bauarbeiten gehen zahlreiche Maßnahmen voraus, die Zeit und Geld kosten. Darauf hat Landrat Stefan Rößle bei der offiziellen Einweihung eines neu ausgebauten Abschnitts der Kreisstraße DON18 hingewiesen. Konkret geht es um das Teilstück, das von der Staatsstraße Monheim – Wemding abzweigt und nach Otting führt. Ganz neu ist dort auch die Ortsdurchfahrt.