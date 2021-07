Johann Bernreuther ist in Otting nun Altbürgermeister

Plus Der frühere Ottinger Rathauschef Johann Bernreuther darf sich nun Altbürgermeister nennen. Mit Verzögerung werden auch drei Gemeinderatsmitglieder geehrt.

Mit mehr als einem Jahr Corona-Verspätung gab es nun auch in der Jura-Gemeinde Otting die verdienten Würdigungen für die im Frühling 2020 aus ihren Ämtern geschiedenen Kommunalpolitiker. Neben drei früheren Gemeinderatsmitgliedern traf dies vor allem auf den früheren Bürgermeister Johann Bernreuther zu, der 18 Jahre die Geschicke der Gemeinde führte und nun offiziell den Titel „Altbürgermeister“ führen kann.