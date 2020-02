Otting wird für das restliche Jahr zu einer Großbaustelle

Plus Die Ortsdurchfahrt wird bis 31. Dezember komplett gesperrt. Um die im März beginnende Baumaßnahme komme man aber nicht herum, sagt Bürgermeister Bernreuther.

In Otting startet im März eine Großbaustelle. Diese wird die kleine Gemeinde lange Zeit beschäftigen, laut Bürgermeister Johann Bernreuther „mindestens eineinhalb Jahre“.

Grund: Kanal und Wasserleitungen müssen erneuert werden. „Wir sind komplett sanierungsbedürftig“, fasst es der Rathauschef auf Nachfrage zusammen.

Am 2. März beginnt der Aufbau der Baustelle

Nach Auskunft des Landratsamts wird die gesamte Ortsdurchfahrt in Otting – Wemdinger Straße beziehungsweise Hauptstraße und Kreisstraße DON 18 bis zum Bahnhof – wegen der Bauarbeiten von 2. März bis zum 31. Dezember komplett für den Verkehr gesperrt.

Die Baustelle werde am kommenden Montag aufgebaut, spätestens am 9. März geht dann wirklich nichts mehr, so das Gemeindeoberhaupt. Die Ortsdurchfahrt sollte planmäßig bis zum Jahresende abgeschlossen sein, sagt Bernreuther. Danach gehe es in die Randbereiche des Dorfs.

Lastwagen sollen nicht ins Dorf fahren

Für die Anlieger sei die Maßnahme seiner Ansicht eher weniger problematisch, da diese die alternativen Wege ja kennen. Auch für die Busse werde man eine machbare Option finden, ist sich der Bürgermeister sicher.

Er hofft aber darauf, dass sich der Schwerlastverkehr an die großräumigen Umleitungen hält. „Wir wollen keine Lastwagen in unseren kleinen Straßen.“ Der Verkehr wird laut Landratsamt über die Staatsstraße 2214 und die B2 umgeleitet.

