Ottinger finden einen Kandidaten für das Rathaus

Wolfgang Lechner will sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Eine breite Unterstützung ist ihm sicher.

Von Wolfgang Widemann

Bei der Suche nach einem möglichen Nachfolger von Bürgermeister Johann Bernreuther in Otting zeichnet sich eine Lösung ab. Wolfgang Lechner hat sich bereit erklärt, für dieses Amt zu kandidieren. Er kann sich der Unterstützung der kommunalpolitischen Kräfte sicher sein. Die Gruppierung Freie Wählergruppe/Arbeiter Otting möchte den 54-Jährigen nominieren, der CSU-Ortsverband stellt sich ebenfalls hinter Lechner.

Zufrieden zeigt sich auch der seit 2002 amtierende Bürgermeister Johann Bernreuther. Der 64-Jährige, der bei der Wahl 2020 nicht mehr antritt, erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Ich bin erleichtert, dass wir jemanden haben, der sich zur Verfügung stellt.“ Bernreuther ist davon überzeugt, dass Wolfgang Lechner dafür geeignet ist, die kleine Gemeinde mit ihren aktuell 779 Einwohnern in eine gute Zukunft zu führen.

Wesentlich mehr, als nur ein Nebenjob

Der momentane Rathauschef verweist darauf, wie schwer es sei, als ehrenamtlicher Bürgermeister tätig zu sein: „Das ist wesentlich mehr als nur ein Nebenjob.“ Umso wichtiger sei es auch, in der Kommune an einem Strang zu ziehen: „Ich bin mir sicher, dass das in Otting weiter der Fall sein wird.“ In der Gemeinde gebe es kein „Parteidenken“. Es gelte der Grundsatz: „Politik wird gemeinsam gemacht.“

Für Lechner war es keine Entscheidung von heute auf morgen. Ihn sprach Zweiter Bürgermeister Herbert Löfflad, der auch Vorsitzender der Freien Wählergruppe/Arbeiter ist, schon vor Pfingsten erstmals an. Für Lechner war entscheidend, dass auch die finanziellen Rahmenbedingungen passen: „Man muss davon leben können.“ In dieser Hinsicht zeichne sich eine Lösung ab. Kommunalpolitisch ist der verheiratete Vater zweier Kinder ein Neuling. 2014 kandidierte er als Parteiloser auf der CSU-Liste für den Gemeinderat, scheiterte aber knapp.

Lechner kann sich vorstellen zwei Amtszeiten tätig zu sein

Beruflich ist Lechner als kaufmännischer Angestellter tätig. Der gelernte Betriebswirt kann sich grundsätzlich vorstellen, zwei Amtszeiten, also insgesamt zwölf Jahre, der Gemeinde vorzustehen.

Aufgewachsen ist Wolfgang Lechner in Dornstadt im Nordries. 2006 zog er mit seiner Familie nach Otting. Von dort stammt seine Frau. In den vergangenen Jahren engagierte er sich vielfältig: Er gehörte sechs Jahre lang dem Elternbeirat der Anton-Jaumann-Realschule an und war zuletzt drei Jahre dessen Vorsitzender. Seit drei Jahren ist er Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Otting. Diesen Posten hatte übrigens auch Johann Bernreuther inne, bevor er Bürgermeister wurde. Außerdem wirkt Lechner als 2. Vorsitzender des Krieger-, Soldaten und Kameradenvereins Otting.

"Einen guten Kandidaten gefunden"

Herbert Löfflad merkt zu Lechner an: „Wir haben mit ihm sicher einen guten Kandidaten gefunden.“ Der 54-Jährige habe ein sicheres Auftreten und Führungsqualitäten.

Johann Mayer, Vorsitzender des CSU-Ortsverbands, bestätigt auf Anfrage, dass seine Partei den Bewerber befürwortet: „Wir müssen bald froh sein, jemanden zu finden, der das machen will.“

Sowohl die Freie Wählergruppe/Arbeiter als auch die CSU können Lechner nominieren. Dies wird voraussichtlich in der jeweiligen Aufstellungsversammlung geschehen. Löfflad rechnet damit, dass diese im November stattfinden.

