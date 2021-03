vor 17 Min.

PFC in der Friedberger Ach: Das sagt das Landratsamt Donau-Ries

Die Friedberger Ach – hier an der Straubinger Mühle in Rain.

Plus Wie gefährlich ist die Chemikalie PFC, die durch Löschschaum beim Fliegerhorst Penzing in die Friedberger Ach gelangt? Veterinär Dr. Thomas Kellner vom Landratsamt Donau-Ries gibt Antworten

Von Barbara Würmseher

Der Bund Naturschutz hat sich Landkreis übergreifend zusammengetan, um auf die Behörden einzuwirken, schnelle und wirkungsvolle Lösungen zu finden für die PFC belasteten Regionen entlang der Friedberger Ach. Wie mehrfach berichtet dringt die giftige Industriechemikalie seit Jahrzehnten durch Löschschaum, der auf dem ehemaligen Militärflughafen Penzing zu Übungszwecken verwendet wurde, in Gewässer und Erdreich ein.

Auf diese Weise gelangt das PFC auf rund 100 Flusskilometern in die fünf Landkreise Landsberg, Augsburg, Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen. Der Stoff PFC lagert sich dauerhaft in Flora und Fauna ab. Unter anderem stehen die Landratsämter in der Kritik. Wir sprachen mit dem Veterinär Dr. Thomas Kellner vom Landratsamt Donau-Ries, der dort für die Thematik zuständig ist.

Herr Dr. Kellner, Mitte Februar hat sich das Landratsamt Donau-Ries erstmals zum Thema PFC (perfluorierte Chemikalien) in der Friedberger Ach geäußert. Damals hieß es in einer Pressemitteilung, Fische aus diesem Gewässer sollten derzeit nicht oder nicht regelmäßig verzehrt werden. Dennoch sei keine akute Gesundheitsgefahr gegeben. Die Ergebnisse des Bunds Naturschutz klingen da ganz anders. Der Stoff sei giftig, die Grenzwerte seien um ein Vielfaches überschritten, PFC stehe im Verdacht, Krebs zu erregen, verbreite sich in der Nahrungskette, reichere sich im Menschen an und sei nahezu nicht abbaubar, weder im Körper von Mensch und Tier, noch in der Flora. Das klingt weitaus dramatischer als die offizielle behördliche Verlautbarung. Was stimmt den nun aus Ihrer Sicht?

Thomas Kellner





Kellner: Eine akute Gesundheitsgefahr besteht dann, wenn unmittelbar nach Verzehr Schädigungen zu erwarten sind. Aufgrund der bekannten langfristigen Gesundheitsgefahr wird vom Verzehr abgeraten oder geraten zumindest nur Mengen zu verzehren, bei denen nach derzeitigen Erkenntnissen keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Laut der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kann wöchentlich eine Menge von 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht aufgenommen werden. Aus diesem Wert errechnen sich ein Verzehrmengen an Fisch, die zum Beispiel pro Woche nicht überschritten werden soll, die für die weniger belasteten Fische wie Forellen und Aitel veröffentlicht wurden. Vom Verzehr stärker belastete Fische wie Barben Karpfen und vor allem Aale wird abgeraten.

Die betroffenen Landratsämter in Landsberg, Aichach-Friedberg, Augsburg und Neuburg-Schrobenhausen haben Gutachten erstellen lassen. Ebenso das Landratsamt Donau-Ries. Was sagt dieses Gutachten im Wesentlichen zum Thema Gefährdung für Mensch und Natur?

Kellner: Das Gutachten wurde mit dem Ziel in Auftrag gegeben, die Belastung bei Fischen und die möglicherweise daraus resultierende Gesundheitsgefahr, durch Verzehr, für den Menschen zu ermitteln. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass je nach Fischart unterschiedliche aber immer bemerkenswerte Mengen an PFC nachgewiesen wurden, sodass eine Verzehrwarnung ausgesprochen wurde.

Der Bund Naturschutz beklagt, dass ihm auf Anfrage dieses Gutachten nicht ausgehändigt wird, sondern nur mündlich in Auszügen wiedergegeben wird. Ist das so und wenn ja, warum? Hat die Öffentlichkeit nicht ein Recht auf Transparenz?

Kellner: Das Gutachten wurde vom Landesamt für Gesundheit (LGL) erstellt, dem Landratsamt ist es nicht gestattet das Gutachten weiterzugeben. Mündlich Auskunft durfte erteilt werden. Dem betroffenen Angelsportverein wurde das Gutachten direkt vom LGL übermittelt. Durch die von Ihnen bereits erwähnt Pressemitteilung wurde die Öffentlichkeit über die Befunde informiert.

Die Behörden wissen seit spätestens 2019 um die hohe Brisanz des Themas. Warum hat das Landratsamt Donau-Ries erstmals Mitte Februar darauf reagiert?

Kellner: Das Thema ist der breiten Öffentlichkeit, durch zahlreiche und ausführliche Medienberichterstattung bekannt und somit auch bewusst. Das Landratsamt Donau-Ries hat bereits vor Februar 2021 reagiert und den Kontakt zu anderen betroffen Landkreisen aufgenommen und gestützt auf Befunde aus anderen Landkreisen eigene Untersuchungen in Auftrag gegeben. Erst mit Erhalt der Ergebnisse konnte konkret informiert werden.

Was unternimmt das Landratsamt Donau-Ries jetzt zum Wohle der Bürger und der Umwelt? Da die Problematik ja ursprünglich vom Bund (Bundeswehr) ausgegangen ist, sieht der BN dort auch die eigentliche Verantwortlichkeit. Dennoch sind die Landratsämter vor Ort zuständige Behörden. Die fünf betroffenen Landratsämter sollen/wollen nun enger kooperieren. Was passiert hier, damit die Bürger Vertrauen in Politik und Verwaltung haben dürfen?

Kellner: Da die aus der Friedberger Ach stammenden Fische nicht in Verkehr gelangen, also nur von Mitgliedern von Fischereivereinen entnommen und in deren Umfeld verzehrt werden, sind die Möglichkeiten der Landratsämter sehr eingeschränkt. Mehr als eine Verzehrwarnung kann nicht ausgesprochen werden. Anders verhält es sich, wenn belastete Lebensmittel im Handel vorgefunden werden. Hier stehen verschiedene Instrumente des Verbraucherschutzes, wie Verbot des Inverkehrbringens , Rückruf und Vernichtung, zur Verfügung. Ein Vertrauen der Bürger in die Verwaltung ist gerechtfertigt.

