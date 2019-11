vor 23 Min.

PWG: Der Sohn übernimmt vom Vater

Wolfgang Dittrich führt jetzt die Parteifreien in Wemding

Neuwahlen standen auf der Jahreshauptversammlung der PWG-Freien Wähler Wemding an. Nach 13 Jahren an der Spitze der Gruppierung gab der Vorsitzende Reiner Dittrich das Amt in jüngere Hände ab. Ein „Generationenwechsel“ sei vollzogen worden, stellte Dittrich fest.

Die Anwesenden wählten seinen Sohn Wolfgang Dittrich zum neuen Vorsitzenden. Sein Stellvertreter wurde Michael Dinkelmeier. Schatzmeister bleibt Werner Rosenwirth und auch Schriftführer Georg Schneid-Pawkowicz wurde im Amt bestätigt.

Der scheidende Vorsitzende Reiner Dittrich gab einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und bedankte sich bei den Stadträten und Mitgliedern für ihr vielfältiges Engagement, sei es beim Jugendferienprogramm, beim historischen Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“ oder bei den zahlreichen Stadtrats- und Ausschussterminen. Die Vertreter der PWG-Freien Wähler hätten ihre Aufgaben erfüllt.

Der neue Vorsitzende ist für die Zukunft guter Dinge: „Bei um zehn Prozent gestiegenen Mitgliederzahlen können wir zuversichtlich nach vorne blicken.“ Wolfgang Dittrich ging kurz auf die derzeitige hausärztliche Versorgung ein, die er als gut bezeichnete. Er mahnte jedoch: „Wir müssen aber alle am Ball bleiben.“ Denn: Einer alleine bringe keine Ärzte nach Wemding.

Stadtrat und Bauausschussmitglied Roland Schuster sprach wichtige Baumaßnahmen in der Stadt an. Fertigstellung Westtangente, Sanierung Zechstraße, Waldseesanierung, neue Bauplätze in Wemding und Amerbach sowie die Ansiedlung von Lebenshilfe, der Caritas-Sozialstation und der Post haben Bauausschuss und Stadtrat 2019 gefordert.

Fraktionssprecher Dieter Langer ging kurz auf die Finanzen der Stadt ein. Einkommens- und Umsatzsteuer haben sich zu den wichtigsten Einnahmenquellen für Wemding entwickelt. Auch die Gewerbesteuereinnahmen liegen über dem Zehn-Jahres-Durchschnitt und tragen so ebenfalls zu der guten Einnahmensituation der Stadt bei. Sorgen bereite die VG-Umlage, die um 61 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt liege.

Auf Vorschlag von Langer wurde Reiner Dittrich zum Ehrenvorsitzenden ernannt, denn, so merkte Dieter Langer in Richtung Dittrich an: „Was Du für unsere politische Gruppierung, aber auch als langjähriger Stadtrat und Kulturreferent geleistet hast, sollte entsprechend gewürdigt werden.“ Dazu wird es eine eigene Veranstaltung der PWG-FW geben. (pm)