PWG Donauwörth freut sich über die vielen Zusagen

Die Liste für die Wahl im März steht. Neuer Partner für eine Fraktionsgemeinschaft im Stadtrat.

Die Mitglieder und Kandidaten für die Stadtratswahl der PWG Donauwörth haben sich zur offiziellen Aufstellung der Stadtratsliste für die Wahl am 15. März 2020 in der Gaststätte „Deutschmeister“ in der Parkstadt getroffen. Vorsitzende Stefanie Musaeus freute sich über die große Präsenz und verriet: „ So leicht wie dieses Mal war es selten, eine schlagkräftige Liste aufzustellen. Fast alle angesprochenen Kandidaten haben spontan zugesagt und sich nominieren lassen. Das zeigt mir, dass unsere Arbeit im Stadtrat positiv wahrgenommen wird und es attraktiv ist, bei uns mitzuarbeiten“. Nachdem die Formalitäten gut vorbereitet waren, konnte Wahlleiter Hermann Proeller zur Tat schreiten und den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.

„Die Mischung aus allen Stadtteilen, ein Frauenanteil von 40 Prozent, erfahrene Stadträte und Neulinge sowie ein Querschnitt durch die Altersstruktur ergeben eine hervorragende Liste“, so Proeller. Der Vorschlag wurde dann auch einstimmig angenommen. Im Anschluss präsentierte Oberbürgermeister-Kandidat Michael Bosse „Neues vom Wahlkampf“ und berichtete über die erfolgreiche „Tournee“ durch die Donauwörther Stadtteile.

Er wies auch darauf hin, dass er als zukünftiger OB selbstverständlich im Kreistag vertreten sein wird. Zusätzlich zu den „Freien Wählern“ werden in der neuen Stadtratsperiode die „Bürger für Donauwörth“ eine Fraktionsgemeinschaft mit der PWG anstreben. „Ich freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit, das gibt uns noch einen zusätzlichen Schub“ so Stefanie Musaeus abschließend.

Die Liste sieht so aus: 1. Stefanie Musaues, 2. Ralf Loitzsch, 3. Doris Rödter, 4. Tobias Merkle, 5. Peter Proeller, 6. Eduard Hofer, 7. Stefan Meckermann, 8. Bernhard Rohr, 9. Renate Wildenhain, 10. Ulrich Herzog, 11. Christoph Schober, 12. Susanne Just-Betz, 13. Georg Münchmeyer, 14. Ulrich Roßkopf, 15. Alexander Musaeus, 16. Petra Baur, 17. Florian Schmid, 18. Friedhelm Kirchhoff, 19. Sabine Brechenmacher, 20. Peter Stampfer, 21. Karolina Zausig, 22. Miriam Mutzel, 23. Dominik Marks, 24. Barbara Stengl, 25. Judith Langer, 26. Daniela Schober, 27. Alfred Kunz, 28. Renate Katzy-Loitzsch, 29. Hubert Schneid, 20. Wolfgang Beck.

