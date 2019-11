12:47 Uhr

Paar stiehlt Parfüm im Wert von 940 Euro

In einer Drogerie verschwindet eine größere Menge Parfüm. Videoaufnahmen bringen Erkenntnisse.

Ein Paar hat am Dienstagnachmittag in einer Drogerie in der Dillinger Straße in Donauwörth eine größere Menge Parfüm gestohlen. Einer Angestellten fiel laut Polizei um 16.30 Uhr auf, dass in den Regalen zahlreiche Flaschen fehlten. Das Personal betrachtete Videoaufnahmen und erblickte auf diesen einen Mann und eine Frau, beide um die 35 Jahre alt, die sich auffällig verhielten. Die mutmaßliche Diebin legte mehrere Parfüms in einen Einkaufskorb und steckte die Flaschen dann in eine Umhängetasche. Das Paar verließ um kurz nach 16 Uhr den Drogeriemarkt – mit gestohlener Ware im Wert von gut 940 Euro.

Bei den Tätern handelt es sich augenscheinlich um Osteuropäer. Die Polizeiinspektion wertete die Videoaufzeichnungen aus und sicherte Fingerabdrücke. (dz)