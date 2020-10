vor 56 Min.

Päckchen packen für arme Kinder

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ startet auch in der Region wieder

Zum 25. Mal ruft die internationale christliche Organisation Samaritan’s Purse (ehemals: „Geschenke der Hoffnung“) zur Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Seit dem Start wurden mehr als 8,5 Millionen Mädchen und Buben mit Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum beschenkt, teilt die Organisation mit, die auch im Raum Donauwörth wieder mehrere Anlaufstellen hat.

„Neben der Freude über dieses unerwartete und oftmals erste Geschenk des Lebens erfahren die beschenkten Kinder durch die Partner vor Ort auch von Gottes Liebe zu ihnen“, heißt es in der Mitteilung. Gerade in der jetzigen schwierigen Situation sei diese Botschaft ein wichtiges Hoffnungszeichen: „Die anhaltende Corona-Pandemie hat die schweren Lebensumstände von vielen Kinder nochmals verschärft.“ Bereits zum 19. Mal finden auch im Donau-Ries-Kreis Aktivitäten für „Weihnachten im Schuhkarton“ statt. Landrat Stefan Rößle hat erneut seine Unterstützung als Schirmherr zugesagt.

Wer mitmachen möchte, kann normal große Schuhkartons weihnachtlich gestalten. Dann werden die Pakete mit Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren befüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Pro versendetem Paket entstehen Kosten von rund zehn Euro. Da die Aktion nur aus Spenden finanziert wird, ist sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Das Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) empfiehlt die Aktion als förderungswürdig.

Packtipps und Abgabeorte sind auf der Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Dort können auch vorgefertigte Schuhkartons bestellt werden. Zwischen dem 9. und 16. November sollen die Geschenkpakete bei einer der acht Annahmestellen im näheren Umkreis abgegeben werden. Dies sind: in Donauwörth das Kaufhaus Woha, das Kaufland, das Glaubenszentrum Donauwörth und Michaela Groß; in Rain Spielwaren Völk; in Mertingen Getränke Graf; in Kaisheim Göschl’s Lädle; in Wemding: Spiel- & Haushaltswaren Fischer.

Eine weitere Möglichkeit, sich an dieser Geschenkaktion zu beteiligen, ist das Packen im kleinen, privaten Kreis: Hierfür vier bis fünf Menschen für die Aktion begeistern, Zupackmaterial verteilt einkaufen und dann gemeinsam packen. Das geht der Organisation zufolge unter den aktuellen Distanz- und Hygieneregeln. Infos und Tipps dazu bei Michaela Groß unter der Telefonnummer 0906/9998790. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder in der Ukraine. (dz)

