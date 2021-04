Paket-Nachricht kostet Frau aus Tapfheim viel Geld

SMS auf Handy: Immer mehr Opfer in der Region. Eine Frau aus Tapfheim trifft es besonders.

Immer mehr Bürger aus der Region melden sich bei der Polizei, weil sie auf ihre Mobiltelefone falsche Nachrichten auf das Mobiltelefon bekommen haben. Werden diese geöffnet, kann es zu einem Schaden kommen – war inzwischen auch geschehen ist.

Über 2000 SMS werden an fremde Personen versendet

Die angeblichen Paket-Links, die per SMS auf Handys gesendet werden, tauchen in ganz Deutschland auf. In einem der angezeigten Fälle entstand der Polizei zufolge nun auch ein höherer finanzieller Schaden. Eine Tapfheimerin teilte am Samstag mit, dass ihre 18-jährige Tochter einen besagen Link auf ihr Handy bekam und diesen – da sie tatsächlich ein Paket erwartete – anklickte. Die Folge: Innerhalb kürzester Zeit wurden vom Gerät der jungen Frau ohne deren Einverständnis und Zutun über 2000 SMS an fremde Personen versendet.

Da das Opfer keine Flatrate in ihrem Vertrag abgeschlossen hat, entstanden Kosten in einer Höhe von rund 500 Euro. Die stellt der Netzbetreiber der Mutter als Anschlussinhaberin in Rechnung.

Die Polizei ermittelt in allen Fällen unter anderem wegen des Verdachts auf strafbare Datenveränderung sowie des Vorbereitens des Ausspähens von Daten. (dz)

Lesen Sie auch: