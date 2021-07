Pandemie

17:24 Uhr

Donau-Ries: Impfungen bald auch bei größeren Veranstaltungen

Vor einigen Wochen kaum vorstellbar, jetzt so eingetroffen: Impfstoff gibt es derzeit ausreichend im Landkreis Donau-Ries – allein die Impfwilligen fehlen. Landrat Rößle setzt auf Überzeugungsarbeit. Am Donnerstag soll es hierzu via Livestream im Internet eine Bürgerinfo geben (ab 18 Uhr).

Plus Amtsärztin Raffaella Hesse ist besorgt wegen steigender Corona-Inzidenz im Landkreis. Landrat Rößle will neue Impfanreize statt Druck. Was nun geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Vor etwa 14 Tagen fragte sich manch einer im Landkreis Donau-Ries, ob wir das nicht auch hinkriegen könnten – so, wie es einige Kommunen und Kreise im Land geschafft hatten: eine Nullinzidenz. Wer am Montagmorgen auf die Deutschlandkarte des Robert-Koch-Instituts schaute und den Landkreis anklickte, der wurde eines Besseren beziehungsweise Schlechteren belehrt. Die Corona-Inzidenz, die Zahl der mit dem Virus nachweislich Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt bei 26,2. Ein Grund mehr, warum Landrat Stefan Rößle und der Organisator der hiesigen Impfzentren, Arthur Lettenbauer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK), auf die Tube drücken wollen bei den Corona-Impfungen. Die Bedingungen seien dieser Tage optimal für das Immunisieren – doch augenscheinlich ist man im Kreis an Grenzen geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen