Pandemie: Schutz im Kreis Donau-Ries wird besser

Plus Noch vor einigen Wochen waren Pflegedienste und Ärzte im Landkreis Donau-Ries verzweifelt: Es gab kaum noch Schutzmaterial. Doch inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt.

Von Thomas Hilgendorf

Keiner würde vermuten, dass es hier unten, am Ende der ebenso schmalen wie friedlich-beschaulichen Kreuthstraße im Donauwörther Stadtteil Berg um den Schutz vor Katastrophen geht; dass hier überlebenswichtige Dinge lagern. Zumindest lagern sie inzwischen wieder – noch vor ein paar Wochen herrschte hier mithin gähnende Leere. Das zentrale Lager des Katastrophenschutzes im Landkreis Donau-Ries ist sichtlich gut gefüllt: Desinfektionsmittel stehen kanisterweise in dem alten Zweckbau, der auch schon bessere Tage erlebt hat. Doch man ist vorsichtig in der Kreuthstraße wie auch im Landratsamt. Die mittlerweile hinsichtlich Material gegen die Pandemie entspanntere Lage ist eben nur eine Momentaufnahme in jenen seltsamen Tagen, Wochen und Monaten von Corona.

Kanisterweise Desinfektionsmittel im Lager des Katastrophenschutzes

Die Kanister mit Desinfektionsmitteln, die nun wieder in der Kreuthstraße lagern und die noch vor einigen Wochen ein Wunschtraum für so manchen Pflegedienst oder viele Arztpraxen gewesen sind, sie sind eigentlich schon wieder verplant: Nach den Pfingstferien kommt es zu weiteren Schul- und Kita-Öffnungen im Landkreis, dann könnten die Flure bald schon wieder etwas leerer sein hier in Berg. Die Kanister sind für die Einhaltung der strikten Hygiene an den Schulen gedacht. Doch beobachtet man den Markt, so sind dieser Tage pessimistische Spekulationen über allzu großen Mangel unangebracht: Desinfektionsmittel müssen nun nicht mehr ausschließlich über die Behörden herangeschafft und durch das Technische Hilfswerk (THW) notfallmäßig verteilt werden – nein, es gibt sie inzwischen wieder auf dem freien Markt, nachdem zahlreiche inländische – und zum Teil auch regionale – Firmen in die Produktion eingestiegen sind.

Pflegerin: Es stand Spitz auf Knopf

Anita Riedelsheimer von der Sozialstation der Caritas in Monheim hatte noch Anfang April händeringend versucht, jeden verfügbaren Tropfen Desinfektionsmittel für die Pflegekräfte zu ergattern. Der Markt war wie leer gefegt, die inländischen Reserven aufgebraucht, die Lieferketten aus dem Ausland weithin unterbrochen. Inzwischen können Riedelsheimer und ihre Kollegen wieder aufatmen: „Es hat sich etwas normalisiert“, berichtet sie, „viele Firmen stellen jetzt Desinfektionsmittel her, und das ist auch gut so.“ Im April sei der Mangel an Schutzmaterial in der Sozialstation so eklatant gewesen, dass bald schon keine Sicherheit der Mitarbeiter hätte gewährleistet werden können: „Wir hätten dann nicht mehr rausfahren können zu den Pflegebedürftigen.“

Hilfe des Freistaates kam in letzter Sekunde

Buchstäblich in letzter Sekunde seien die Zuteilungen vom Freistaat Bayern angekommen. Inzwischen gebe es sogar wieder die heiß begehrten Schutzmasken der Kategorie FFP2/FFP3 auf dem freien Markt – „sogar zu fast normalen Preisen“. Nur bei den Schutzanzügen herrsche noch Mangel, da sei es „ganz schwierig, welche zu erhalten“. Doch insgesamt sei die Lage nicht mehr vergleichbar mit jener zu Beginn der Pandemie. So etwas wolle sie nie wieder erleben müssen, sagt die Pflegerin. Damit das nicht mehr passiert, füllen auch die Hilfsdienste jetzt ihre Bestände auf: „So in eine Pandemie zu rauschen, nein, das geht nicht noch einmal.“

Pandemieplan für den Landkreis Donau-Ries?

Einen speziellen Pandemieplan für den Landkreis gibt es nach Auskunft des Landratsamtes Donau-Ries nicht. Man richte sich strikt nach den Pandemieplänen des Bundes und des Freistaats. Unterdessen herrscht trotz der jüngsten Lockerungen in Bund und Ländern im Landratsamt in der Donauwörther Pflegstraße kein Laissez-faire: Der im März eingerichtete Corona-Krisenstab trifft sich, wie die Kreisbehörde auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, nach wie vor „wochentags täglich und am Wochenende nach Bedarf“– auch weil der Katastrophenfall noch nicht aufgehoben wurde. Vornehmlich gehe es dabei „weiterhin um die Verteilung von Schutzmaterial und die Beobachtung der Infektionszahlen“. Sie sind letztlich ein Indikator für die tatsächliche Lage und der ausschlaggebende Punkt, an dem sich Lockerungen oder Verschärfungen der Corona-Regeln im Landkreis festmachen. Hier hat die Kreisbehörde im föderalen System ein entscheidendes Wort mitzureden und auch zu entscheiden. Wichtigstes Glied ist hierbei nach wie vor das örtliche Gesundheitsamt.

Aktuell ist man im Amt in einer Art Habtachtstellung: Die Lage sei hinsichtlich der Neuinfektionen „stabil“ (zuletzt deutlich unter zehn pro Woche), und auch „der Bedarf an Schutzmaterial ist weitgehend gedeckt“; größere Engpässe bestünden aktuell nicht mehr. Falls die sogenannte „7-Tage-Inzidenz“ an Neuinfektionen über die Vorwarnstufe von 35 Fällen pro 100000 Einwohner stiege, würde nach Absprache mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) geprüft, ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen erfolgen müssten. Dies orientiert sich laut Landratsamt am Ausmaß des Geschehens; beispielsweise könne es sich auch nur um ein begrenztes lokales Ereignis (etwa einen einzelnen betroffenen Betrieb) handeln. Die genauen Maßnahmen richten sich dann nach den Empfehlungen des LGL und den „Notwendigkeiten vor Ort“. Federführend dabei ist dann das Gesundheitsamt in Donauwörth.

Anita Riedelsheimer indes hofft, dass solche Zahlen verhindert werden können. „Es dürfen keine Hotspots entstehen. Die Menschen müssen jetzt vernünftig mit den Lockerungen umgehen.“ Alles andere würde sowohl die Pflegebedürftigen als auch deren Pfleger unnötig in Gefahr bringen.

