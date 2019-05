vor 28 Min.

Paninka will höhere Förderung für Multifunktionshaus

Der überarbeitete Entwurf für das Multifunktionshaus an der Nordseite des Bäumenheimer Marktplatzes steht. Auch die Sparkasse wird dort einziehen.

Von Helmut Bissinger

Der nächste Schritt soll ein offizieller Bauantrag sein, doch wann der Investor das Projekt dann endgültig in Angriff nimmt, ist unklar. „Das ist aber in jedem Fall ein wichtiges Signal“, bilanzierte Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka, nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den überarbeiteten Entwurf für das lang gezogene Gebäude auf der Nordseite des Marktplatzes als gut befunden hatte.

Dort, wo der Komplex einmal entstehen soll, müssen erst einmal zwei Wohnhäuser abgebrochen werden. In einem dritten Gebäude ist die Filiale der Sparkasse untergebracht. Auch sie soll in den Häuserblock integriert werden. „Alles unter einem Dach“ will nämlich Architekt Sebastian Berz (Augsburg) vereinen. Mit der Bank sei man sich einig.

Mehrmals wurde diskutiert

Schon mehrmals hat der Gemeinderat über das anspruchsvolle Projekt diskutiert. Nun lagen die neuen Entwürfe vor, die gefordert wurden - und es gab dafür einmütige Zustimmung. Auch die Grundzüge eines Vertrags zwischen der Kommune und Investor Ulrich Reitenberger aus dem Landkreis Dillingen wurden festgelegt. Wichtigster Passus darin: Bindend soll für den Bauherren die Ansiedlung einer Schank- und Speisenwirtschaft sein.

Der mittelständische Investor möchte Wohn- und Geschäftsparzellen anbieten, aber eben auch eine Gaststätte. Um hierfür leichter einen Investor zu finden, sei auch an einen Beherbergungsbetrieb mit mindestens 15 Zimmern gedachte, erklärte Stefan Mayershofer, Vertriebspartner der Reitenberger Bau GmbH. „Wenn es gewünscht sei, könnten bei Bedarf auch 25 Zimmer untergebracht werden.“

200 Quadratmeter großer Saal

Der neue Entwurf hält an der Planung fest, im Erdgeschoss über ein Foyer einen rund 200 Quadratmeter großen Saal einzuplanen. Er soll Platz für hundert bis 120 Personen bieten. Zusätzlich sollen auf einem Grundstück der Gemeinde 90 Pkw-Stellplätze entstehen. Die Pläne für das dafür notwendige Parkdeck habe man ebenfalls überarbeitet, erklärte Architekt Berz, der sich auch eine Begrünung vorstellen könnte. Nun werde das Bauwerk nicht mehr so dominant wirken.

Der Saal und eine öffentliche Toilette (bei Veranstaltungen von der Allgemeinheit nutzbar) sollen der Kommune gehören, die anderen Gebäudeteile des Komplexes will der Investor vermieten.

Interesse von Gastronomen

Stefan Mayershofer führte aus, dass er bereits mit Gastronomen Gespräche geführt habe. Er habe dabei durchaus Interesse feststellen können. Mayershofer ist zuversichtlich, einen leistungsfähigen Wirt zu finden, wenngleich man einen Betreiber „mit echter Unternehmerkultur“ benötige. Alle Fraktionen im Gemeinderat hatten die Gastronomie bereits im Vorfeld als Herzstück des Neubaus gefordert.

Was der Gebäudekomplex den Investor kostet, bleibt dessen Geheimnis. Mit Kosten in Höhe von knapp 1,4 Millionen wird nach den früher schon einmal vorgelegten Schätzungen wohl die Gemeinde für den Saal zu rechnen haben. Pro Stellplatz soll sie außerdem 17 500 Euro ablösen.

Gespräch mit der Regierung

In dem nun zu schließenden Vertrag mit der Reitenberger GmbH verpflichtet sich der Investor, das Projekt innerhalb von drei Jahren nach einer Baugenehmigung bezugsfertig zu realisieren.

Bürgermeister Paninka wie mehrere Räte beurteilten die neue, weiterentwickelte Planung als „positiv“. Das Gemeindeoberhaupt will nun ein weiteres Gespräch mit der Regierung von Schwaben führen. Mit einem Fördersatz von elf Prozent für das Vorhaben will er sich, wie er sagte, nicht begnügen. Der neue Komplex werde den Marktplatz beleben und attraktiver machen, „was die Förderstelle wünscht, bedauerlicherweise jedoch bislang nicht in dem Maße unterstützt, wie wir es uns erhoffen“.

