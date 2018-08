vor 44 Min.

Parken: Prekäre Situation im Ried

Schwierige Zufahrt für Anwohner, Rettungsfahrzeuge und Mülltransporter auf der Donauwörther Innenstadt-Insel - das führt zu Beeinträchtigungen.

Von Helmut Bissinger

Auf der Altstadtinsel in Donauwörth zu wohnen ist sicher schön. Aber die Anwohner haben neuerdings Probleme. Durch parkende Fahrzeuge, speziell im hinteren Bereich der Insel, besteht kaum Wenderaum. Das führt zu Beeinträchtigungen im Alltag. So konnten bereits mehrmals die Mülltonnen nicht geleert werden, weil die Fahrzeuge nicht durchkamen. Auch bei Notfällen kann es zu prekären Situationen kommen.

Die Anlieger haben sich nun zusammengeschlossen und in einem Brief OB Armin Neudert um Abhilfe gebeten. In dem Schreiben wird von 14 Anwohnern darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zu den Anwesen durch Postzusteller, Paketdienste und Handwerker nicht uneingeschränkt möglich sei. Dies habe auch schon zu Rangierunfällen sowie Beschädigungen an Fahrzeugen und Gebäuden geführt. Die Anlieger sorgen sich vor allem um die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen. Diese sei nicht immer und nur unter großen Verzögerungen möglich.

Anwohner fordern Nachbesserungen

Dieser Fall dürfe nicht eintreten. Dass dieses Argument nicht an den Haaren herbeigezogen ist, wird in dem Brief mit zwei konkreten Vorfällen geschildert. Ein Patiententransport habe nur nach großem Rangieraufwand stattfinden können. Verzögerungen habe es auch für die Hilfskräfte der Feuerwehr bei einem Zimmerbrand gegeben. Dabei seien ein Gebäude wie auch ein Feuerwehrfahrzeug beschädigt worden. Der Bedarf an Parkraum steigt nach Ansicht der Anwohner ständig an. Deshalb sei eine Nachbesserung dringend notwendig. Die Anlieger schlagen eine Studie zur Ermittlung der Mindestverkehrsflächen für Rettungsfahrzeuge vor. Außerdem fordern sie eindeutig gekennzeichnete Parkzonen sowie eine Kontrolle der Einhaltung der Parkzonen.

Außerdem hätten die Anlieger gern, dass für sie Ausgleichsparkmöglichkeiten geschaffen werden. Darüber hinaus könnten sie sich auch Anwohnerparkausweise (gültig für die umliegenden Parkplätze) vorstellen.

