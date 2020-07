15:08 Uhr

Parkhaus am Münster ist vier Wochen gesperrt

Plus Schlussspurt bei der Baumaßnahme am Parkhaus Münster in Donauwörth: Nun werden die Einfahrt und die Rampen saniert.

Die letzte Etappe der Sanierungsarbeiten im Donauwörther Münsterparkhaus, die in den vergangenen Jahren sukzessive erfolgten, wird ab nun beginnen: Dafür ist das Parkhaus in der Schustergasse ab Montag, 27. Juli, für circa vier Wochen zunächst gänzlich gesperrt. Das teilt die Stadt mit.

Sanierungsarbeiten an der Einfahrt und den Rampen

Der Grund für diese Vollsperrung sind die nun anstehenden Sanierungsarbeiten der Einfahrt und der Rampen in den oberen und mittleren Parkebenen. Deswegen können auch die tieferen, bereits sanierten Parkdecks nicht angefahren werden. Zum Ende der Sommerferien sollen Deck 1 und 2 wieder benutzbar sein. Im weiteren Verlauf der Maßnahme können dann auch weitere Ebenen nach und nach wieder angefahren werden. Vollständig benutzbar soll das Parkhaus nach dem Bauzeitenplan der Stadtwerke spätestens wieder Ende Oktober sein.

Vollsperrung absichtlich in den Sommerferien

Die Zeit der Vollsperrung sei von den Stadtwerken bewusst in die Wochen der Sommerferien gelegt worden, heißt es aus dem Rathaus. Nutzer des Parkhauses werden bis zum Abschluss der jetzt letzten Sanierungsetappe gebeten, auf die anderen Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen. Eine Übersicht ist auf der Homepage der Stadt unter „Leben in Donauwörth -> Verkehr und Mobilität“ zu finden. Alle Dauerparker werden von den Stadtwerken persönlich über die Sperrung informiert und alternative Parkmöglichkeiten besprochen.

Die Stadtwerke Donauwörth bitten um Verständnis für die notwendige Voll- und anschließende Teilsperrung des Parkhauses. „Im Ergebnis wird durch die Maßnahme das Parkhaus am Münster in gutem Zustand erhalten und eine lange weitere Nutzungsdauer dieser wichtigen Innenstadtparkflächen gegeben sein“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (dz)

