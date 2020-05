vor 17 Min.

Parkplätze, ein Wall und die Planung

Die Pläne für den Start zur Gestaltung des Bahnhofsviertels in Tapfheim gefallen nicht allen. Nun ist wieder vieles ungewiss

Von Helmut Bissinger

Das Projekt war von Anfang an ein langfristiges. Dass Tapfheim eine „Neue Mitte“ erhalten soll, also ein funktionales Zentrum, einen Ortsmittelpunkt für Tapfheim und Donaumünster-Erlingshofen ist längst beschlossene Sache. Das Areal für Maßnahmen im Städtebauförderprogramm ist klar definiert: Der Bereich von der Schule über den Kindergarten, das Gewerbegebiet Höslerstraße bis eben zum Bahnhofsviertel aufzuwerten, ist das erklärte Ziel.

Ob letztlich alles verwirklicht werden kann, steht derweil mehr denn je in den Sternen. Unklar ist, ob die Pläne der Deutschen Bahn, eine Fußgängerunterführung, umgesetzt werden kann. Damit könnte am Tapfheimer Bahnhof langfristig ein zweiter Bahnsteig entstehen. Weil niemand weiß, wann dies geschehen könnte, laufen die Planungen für das Bahnhofsareal so, dass die Maßnahme berücksichtigt wird, aber mit dem ersten Bauabschnitt dennoch bald begonnen werden soll.

Jetzt soll es erst einmal um die Straße gehen, die zum „Güterbahnhof“ führt. Dort wurde der Grünstreifen, der den Anliegern eine hohe Lebensqualität sicherte, vorsorglich schon einmal beseitigt. So haben die Anwesen nun, wie die Anlieger klagen, keinen Sichtschutz und keine Abschirmung mehr. Man hat ihnen versprochen, dass eine solche Eingrenzung auf dem Gemeindegrundstück wieder kommen werde, ebenso wie sie einen kleinen Streifen des Gemeindegrundstücks pachten könnten. Im Gegenzug sollten die Anlieger dann für die Pflege dieses Streifens sorgen.

Nach der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses steht jetzt wieder alles infrage, haben sich die Mitglieder doch mit den vorgestellten Planungen nicht anfreunden können. Werner Freißler mahnte eindringlich, Entscheidungen „mit und nicht gegen die Anlieger“ zu treffen. Entlang der Gärten der Grundstücksbesitzer sollen Parkplätze entstehen, sogenannte Park-and-Ride-Plätze: 16 im südlichen und acht im nördlichen Bereich.

Keinen Gefallen fand, dass die Abstellflächen für die Autos als Längsparkplätze geplant seien. Dieter Keller befürchtete, dass das Rangieren mit den Fahrzeugen schwer werden könnte. Er schlug vor, die Parkplätze „gerade“ anzuordnen. Dazu sollen die Pläne nun überarbeitet werden. Inwieweit dies wiederum Einfluss auf einen bepflanzten Wall haben wird, der die Anlieger vor Lärm und Autolichtern im Wohnzimmer schützen soll, ist nun ungewiss. Ein Wall soll in jedem Fall entstehen. Unklar ist weiter, wie dieser dann zu den Anliegern hin auslaufen soll. Sie hätten gern eine klare Kante, möglicherweise mit einer Natursteinmauer oder Schutzelementen.

Bürgermeister Karl Malz äußerte seine Überzeugung, dass dies nicht notwendig (weil zu teuer) sei und die Festigung des Walls auch ohne Mini-Stützmauer gegeben sei. Werner Freißler bat, zu prüfen, wie man den Sichtschutz für die Anlieger optimal gewährleisten könne.

„Fortsetzung folgt“ hieß das Ergebnis nach einer engagierten Debatte. Wie gesagt, das Projekt ist auf Jahre angelegt ... (bih)

