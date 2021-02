vor 38 Min.

Parkstadt: Unbekannte zündeln am Eingang der Grundschule

Unbekannte haben an der Sebastian-Frank-Schule in der Donauwörther Parkstadt randaliert. Dabei wurde auch an einem Teppich gezündelt.

Unbekannte haben an der Sebastian-Frank-Schule in der Donauwörther Parkstadt randaliert. Dies passierte der Polizei zufolge zwischen Dienstag und Mittwoch in der vergangenen Woche, wurde aber erst am Montag angezeigt. Die Täter beschmutzten im Eingangsbereich die Klinkerwände, indem sie diese mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzten.

Zudem zündelten die Vandalen vor der Eingangstür an einem Teppich – vermutlich mittels einer brennbaren Flüssigkeit. Die Stadt Donauwörth beziffert den Schaden auf mindestens 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

