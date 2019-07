18.07.2019

Parteifreie haben einen neuen Vorsitzenden

Axel Wiedenmann führt die PWG-BG-FW Harburg. Reger Zuspruch bei den eigenen Veranstaltungen

Die Gruppierung PWG-BG-FW Harburg hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Generalversammlung im Gasthaus Zum Kratzhof übernahm Axel Wiedenmann das Amt von Peter Link.

Der begrüßte Johann Häusler (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag) und Florian Riehl (Kreisvorsitzender Freie Wähler) sowie 23 Mitglieder zu der Versammlung. Link blickte kurz auf das Jahr 2018 zurück, das aus Sicht der Gruppierung durchaus erfolgreich gewesen sei. Dass die PWG-BG-FW Harburg ein reger Verein sei, könne man an den zurückliegenden 15 Terminen erkennen, hier seien die Monatstreffen mit regem Zuspruch, Besichtigungen auf dem biozertifizierten Betrieb der Familie Wiedemann (Lorenzhof in Katzenstein) und bei der Firma HPC sowie der Neujahrsempfang hervorzuheben. Durch die Beteiligung am Weihnachtsmarkt (2017) mit dem Verkauf eines Kalenders mit Luftbildmotiven der Harburg Luftbildmanufaktur konnten 550 Euro an Jürgen Deg für den Verein BriSiS (Bring Schwung in die Schule) übergeben werden.

Bei den Neuwahlen trat Vorsitzender Peter Link nicht mehr an. Zum Nachfolger wählten die Mitglieder Axel Wiedenmann. Als dessen Stellvertreter wurden Martin Müller und Helmut Gerstmeier gewählt. Die Position des Kassenwarts und der Referentin für Öffentlichkeitsarbeit änderte sich nicht, dies bleibt Andreas Kerlies beziehungsweise Michaela Stegmüller. Neuer Schriftführer ist der bisherige stellvertretende Vorsitzende Matthias Schröppel. Patrick Prügel und Thomas Seiler fungieren als Beisitzer. Kassenprüfer sind Johann Wiedenmann und Ruppert Kollmann. Als Kreisdelegierte wurden Axel Wiedenmann und Bernd Horst gewählt.

Nach dem Dank an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder – Peter Link (Vorsitzender), Franz Fischer (Beisitzer) und Karl Buck (Kassenprüfer) – folgte noch ein Grußwort von Johann Häusler, der die Arbeit der ausgeschiedenen Verantwortlichen würdigte, die politischen Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren ließ und dem Ortsverband Harburg viel Erfolg bei der Kommunalwahl 2020 wünschte. (pm)

