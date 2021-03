vor 36 Min.

Pascal Blenke im Not-kessel

Am 20. März live aus der Christuskirche

Der „Donauwörther Not-kessel“ lädt zum nächsten Stream-Konzert ein: Pascal Blenke kommt mit Band am Samstag, 20. März, 19 Uhr. Das Konzert wird wieder live aus der Christuskirche übertragen und per Youtube-Stream übertragen. Egal ob der 21-jährige Pascal Blenke als Sänger, Songwriter, Pianist oder Tennistrainer unterwegs ist, seine authentische Art, Menschen zu begeistern wirkt ansteckend. Die Frage „Wer traut es sich?“ (so auch der Titel seines aktuellen Albums) ist für den Stuttgarter eigentlich eine rhetorische: Er hat schon oft mutig alles auf eine Karte gesetzt und authentisch sein eigenes Ding durchgezogen. So hat er sich zum Beispiel ein Jahr vor Beginn des Studiums für ein Gesangsstudium entschieden, obwohl er bereits Pianist im Landesjugendjazzorchester Bayern war und fest geplant hatte, Klavier zu studieren.

Auch mit der Gründung seines eigenen musikalischen Projekts „Pascal Blenke“ beweist der preisgekrönte Musiker selbstbewusst, dass deutschsprachige Popmusik gleichermaßen unterhaltsam und anspruchsvoll sein kann. Seine Texte fallen durch ihre Tiefgründigkeit, Wortgewandtheit und spielerischen Twists auf. Sie porträtieren eine Generation junger Erwachsener: radikal ehrlich, aber immer wohlwollend und hoffnungsvoll.

Pascal Blenke bringt diese Woche seine erste große Single auf den Streaming-Markt und ein Musikvideo auf Youtube. Er ist mit fünf Workshops in Schulen unterwegs, um Jugendliche zu inspirieren. Songwriting ist da sein Thema. Unter diesen Schulen auch die Ludwig-Auer-Schule, Mittelschule in Donauwörth und die Heilig-Kreuz-Schule, Realschule in Donauwörth. Zwei Workshops sind aber auch offen und 15- bis 19-Jährige können sich anmelden (09099/921762). (dz)

