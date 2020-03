19.03.2020

Patientenbesuche in den Krankenhäusern sind jetzt untersagt

Wegen der Coronavirus dürfen keine Besucher mehr in die Krankenhäuser im Landkreis.

Aufwand für die Kontrollen an den Eingängen und die Steuerung der Besucherströme wurde zu hoch. Die Mitarbeiter werden dringend in anderen Bereichen benötigt.

Die Donau-Ries Kliniken in Donauwörth, Oettingen und Nördlingen müssen ab sofort alle Patientenbesuche untersagen. „Grund für die Schließung der drei Krankenhäuser für Besucher ist der Schutz unserer Patienten vor einer Ansteckung durch den Coronavirus“, erläutert Vorstandschef Jürgen Busse die Maßnahme in einer Pressemitteilung.

Bereits am Dienstag hatte die Klinik-Leitung die Besuche eingeschränkt und einen Sieben-Punkte-Schutzplan bekanntgegeben. Busse: „Der Aufwand für die Gesundheitskontrolle an den Eingängen und die Steuerung der Besucherströme war zu aufwändig. Wir brauchen jetzt alle Mitarbeiter zur Vorbereitung weiterer Schutz- und Behandlungsmaßnahmen und zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs.“

In einem Krankenhaus würden zahlreiche Risikogruppen behandelt. Es sei eine sehr wichtige Aufgabe, den Coronavirus nicht in die Kliniken zu lassen, unterstreicht Busse. Auch in den gKU-Seniorenheimen Monheim, Nördlingen, Rain und Wemding waren Besuche bereits aus Gesundheitsschutzgründen gestoppt worden.

