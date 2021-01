vor 59 Min.

Pegel der Donau steigt: Unterführungen in Donauwörth gesperrt

Durch das Tauwetter und den Regen ist der Pegel der Donau am Steigen. Das hat Folgen für Verkehrsteilnehmer.

Durch das Tauwetter und den Regen ist der Pegel der Donau am Steigen. Weil Druckwasser in die Auchsesheimer Unterführung und in die Airbus-Unterführung in Donauwörth gelangt war, mussten diese im Laufe des Freitagnachmittags für den Verkehr gesperrt werden. Auch der große Airbus-Parkplatz wurde wegen Hochwasser-Gefahr geräumt.

