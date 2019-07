00:32 Uhr

Per Bahn und Flugzeug zu neuen Zielen unterwegs

Die Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth verabschiedet heuer 61 Absolventen

Es war ein Tag der Freude – und ein Tag, an dem ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Die 61 Absolventen der Realschule Heilig Kreuz konnten aus den Händen von Schulleiter Joachim Düsing sowie ihren jeweiligen Klassenleitern jüngst die Abschlusszeugnisse der Mittleren Reife entgegennehmen.

Zunächst versammelten sich die Schüler der 10. Jahrgangsstufe zusammen mit ihren Eltern und dem Lehrerkollegium in der Heilig-Kreuz-Kirche. Am Anfang des festlichen Gottesdienstes stand eine kleine Fantasiereise, in der die Anwesenden die Vorfreude und Vorbereitung auf eine Flugreise nachempfinden durften. Für die Absolventen, die sich bislang auf dem sicheren Flughafen des Elternhauses und der Schule befanden, versinnbildlichte diese Analogie den Aufbruch zu neuen Zielen. Einige Lehrkräfte gaben den Abschlussschülern Reiseproviant für den weiteren Lebensweg mit auf den Weg, nämlich Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit, Mut, Optimismus und Mitgefühl.

Dekan Robert Neuner nahm in seiner Ansprache den Gedanken auf, mutterseelenallein auf dem Flughafen zu stehen, und wünschte den Absolventen ebenso, mit Mut und Optimismus Lebensziele anzuvisieren, immer in der Gewissheit, niemals alleine zu sein, sondern von Gott begleitet und getragen zu werden. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen das Saxofonquartett unter Leitung von Farina Mayershofer sowie der Chor der 5. Klassen mit Musiklehrerin Martina Würth, der mit passenden Songs die Festmesse umrahmte.

Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte Konrektorin Barbara Färber die Festgäste in der Aula der Schule. Schülersprecher Moritz Bengel gab einen kurzen Rückblick auf das, was neben den verpflichtenden Unterrichtszielen Schule für ihn ausmacht: Klassenfahrten, Besinnungstage oder „Spezi-Quiz“, und er bedankte sich zugleich bei der Schulleitung und dem Lehrerkollegium für die Mühe und Geduld in den vergangenen Jahren. Anschließend skizzierte der Vorsitzende des Elternbeirates, Thomas Engelmann, kurz die Schulzeit aus dem Blickwinkel der Eltern und wünschte den Schulabgängern, dass sie ihre Träume verwirklichen, Mut zu Veränderungen haben und Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen sollten.

Schulleiter Joachim Düsing verglich die Schullandschaft mit dem flächendeckenden Netz der Bahn, das viele mögliche Anschlusszüge bietet, wenn an den richtigen Stellen umgestiegen wird. Der Fahrdienstleiter und die Zugbegleiter von Heilig Kreuz fuhren die sechsjährige Etappe zusammen mit den Absolventen, die nun mit der Mittleren Reife die Kompetenzen erworben haben, die Signale und Weichen ihres Lebens, die bislang vorwiegend von Eltern und Schule gestellt wurden, selbst in die Hand nehmen. Er wünschte den Schulabgängern eine gute Weiterreise in den Anschlusszügen ihres Lebens, in denen jeder seinen Platz finden möge, auf dem er sich selbst und auch seine Mitmenschen wertschätzen kann.

Zwölf Mal die Eins vor dem Komma

Ehe die Feierstunde, die vom Saxofonquartett und dem Blasorchester unter der Leitung von Eduard Mayershofer musikalisch festlich umrahmt wurde, mit der Bayernhymne ausklang, verlieh der Schulleiter die heurigen Schulpreise: Ausgezeichnet wurden die Schulbesten Moritz Bengel (1,27), Jonas Lernhard (1,45) Marcel Lauer (1,55) sowie Moritz Lauer (1,55). Der Sozialpreis der Realschule Heilig Kreuz ging an den Schüler Jakob Grundgeir, der sich jahrelang im technischen Bereich – von der neu installierten Lichtanlage bis hin zur Vernetzung von Computern – ein-brachte. Die zwölf Schüler, die einen Notenschnitt mit einer Eins vor dem Komma hatten, wurden mit Buchpreisen bedacht. (ahu)

Themen Folgen