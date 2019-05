vor 58 Min.

Perchtoldsdorfer Winzer kommen in die Stadt

Die Weinhauer aus Österreich sind von Donnerstag bis Sonntag zu Gast in Donauwörth. Im Zeughaus können ihre Erzeugnisse probiert werden.

Die Perchtoldsdorfer Winzer kommen vom 9. bis 12. Mai nach Donauwörth – mit im Gepäck haben sie wieder zahlreiche Weine.

Wer die besten jungen Jahrgänge der Perchtoldsdorfer Weinhauer verkosten möchte, der hat am Donnerstag und Freitag von 17 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, von 10 bis 21.30 Uhr im Donauwörther Zeughaus die Gelegenheit dazu. „Um unseren Freunden in Donauwörth einen herrlichen Querschnitt des heurigen Jahrganges bieten zu können, setzen wir uns höchste Maßstäbe“, sagt der Perchtoldsdorfer Winzer Franz Distl über die traditionelle Veranstaltung.

Bereits seit 1994 werden regionale Spezialitäten zwischen den befreundeten Partnergemeinden zu bestimmten Festen gegenseitig angeboten.

Themen Folgen