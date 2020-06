17:59 Uhr

Perverse Demütigung im Gefängnis

Plus Fünf Häftlinge sollen Mitgefangenen in Kaisheim sexuell erniedrigt haben. Das Opfer musste wie ein Hund durch die Zelle kriechen.

Von Klaus Utzni

In jedem Gefängnis herrschen hierarchische Verhältnisse. Auf der untersten Stufe der Hackordnung stehen verurteilte Sexualstraftäter, vor allem pädophile „Kinderschänder“. Häftlinge, die neu in eine Gemeinschaftszelle kommen, müssen nicht selten ihr kriminelles Vorleben gegenüber den Mitgefangenen offenlegen. Wem das Gerücht vorauseilt, ein Vergewaltiger zu sein, muss sich auf einiges gefasst machen. Fünf Häftlinge der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim müssen sich seit Dienstag vor dem Augsburger Landgericht verantworten, weil sie einen Mitgefangenen auf perverse Weise sexuell gedemütigt und heftig verprügelt haben sollen. Unter anderem, so die Anklage, musste das Opfer sich eine Klobürste in den After einführen und auf allen Vieren wie ein Hund durch die Zelle laufen.

Gerücht im Knast: Er sei ein „Kinderschänder“

Die zum Teil ekelhaften und erniedrigenden Szenen, die sich am Abend des 15. April 2019 in einer Gemeinschaftszelle in Kaisheim abspielten, hat Staatsanwältin Melanie Koch juristisch in einem ganzen Paket von Straftatbeständen zusammengefasst: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung. Das Opfer der Misshandlungen war damals neu in die Sechs-Mann-Zelle gekommen. Der Mann hatte behauptet, er sei wegen Körperverletzung verurteilt worden. Im Knast ging allerdings das Gerücht um, der Häftling sei ein „Kinderschänder“, der ein Mädchen vergewaltigt habe. Man solle ihm doch „eins aufs Auge hauen“.

Um die Sache zu klären, sollen sich die fünf Häftlinge dann zur Tatzeit zu einem regelrechten Tribunal getroffen haben. Das Opfer musste sich nackt ausziehen, auf einen Stuhl setzen. Dann wurde der Gefangene „verhört“. Er soll dann „gestanden“ haben, wegen Vergewaltigung verurteilt worden zu sein.

Das Wort „Vergewaltiger“ auf die Stirn geschrieben

Danach begann eine menschenverachtende Strafaktion, die sich laut Anklage so abspielte: Das Opfer wurde zunächst gezwungen, eine Mixtur aus Salz und Tabletten durch die Nase einzusaugen. Danach musste der Gefangene ein Gemisch aus Klobürstenwasser, Spucke der Angeklagten und Asche trinken. Besonders demütigend der dritte Akt der Tortur: Die Gruppe, so die Anklage, zwang das Opfer, sich eine Klobürste in den After einzuführen, wie ein Hund auf allen Vieren über den Boden zu krabbeln und dazu auch noch zu bellen. Weil der Häftling im Anschluss daran nicht in der Lage war, 30 Liegestützen zu absolvieren, musste er sich erneut auf einen Stuhl setzen und sich selbst befriedigen. Dazu wurde ihm das Wort „Vergewaltiger“ auf die Stirn geschrieben und ihm ein Spiegel vorgehalten. Der geschundene Gefangene traute sich vor lauter Angst nicht, den Vorfall in der JVA zu melden. Am Vormittag des folgenden Tages kam es laut Anklage zu Teil zwei der Bestrafungsaktion: In zwei Runden prügelten die fünf Angeklagten, so der Vorwurf, auf das Opfer mit Fäusten ein, offenbar, um den übrigen Häftlingen im Knast zu beweisen, dass man die Aktion durchgeführt habe. Aufgrund der Verletzungen des Häftlings wurde der Übergriff aktenkundig.

Beteiligte Häftlinge schieben sich Schuld gegenseitig zu

Vor der 3. Strafkammer des Landgerichts unter Vorsitz von Roland Christiani schoben sich die fünf Angeklagten, inzwischen in verschiedenen Gefängnissen untergebracht, Schuld und Verantwortung gegenseitig zu. „Der Ober sticht den Unter“, deutete ein 34-Jähriger über seinen Anwalt Dominik Hofmeister an, der mit 22 Jahren jüngste Mitangeklagte (Verteidiger: Florian Engert) sei der „Chef“ gewesen: „Es waren alles seine Ideen, er gab die Befehle.“ Ein 39-jähriger, aus Augsburger stammender Angeklagter (Verteidiger: Andreas Boukai) will nur „aus Angst“ vor dem 22-Jährigen mitgemacht haben. Ähnlich äußerte sich auch der Mitangeklagte, 34 Jahre, (Verteidiger: Martin Scharr). Er habe nur vom Bett aus zugeschaut, mache sich aber den Vorwurf, nicht den Alarmknopf der Zelle gedrückt zu haben. Der Fünfte auf der Anklagebank, ein 26-Jähriger aus Augsburg, (Verteidigerin: Cornelia McCready) will nur an der Prügelaktion beteiligt gewesen sein. Auch er habe „sonst nur zugeschaut“.

Nach den für ihn belastenden Aussagen seiner ehemaligen Knastkumpel wehrte sich der 22-Jährige vehement, „als der große böse Wolf“ dazustehen: „Ihr wollt euren Kopf aus der Schlinge ziehen. Aber ihr seid alle dabei gewesen, keiner war nur im Bett gelegen.“

Prozess wird mit Aussage von Opfer fortgesetzt

Warum die Mitgefangenen sich vor dem vermeintlichen Rädelsführer ängstigten und deshalb nicht Partei für das Opfer ergriffen, wie Anwalt Engert nachbohrte, darauf gab keiner eine vernünftige Antwort. Der Prozess wird fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag will das Gericht das Opfer hören.

