06.10.2020

Peter Moll zieht sich von SPD-Spitze in Donauwörth zurück

Peter Moll wollte zwei Mal Landrat werden und scheiterte. Jetzt gibt es auch den Vorsitz in der Donauwörther SPD ab.

Bei der SPD in Donauwörth gibt es Verändeurng: Brigitte Kundinger-Schmidt führt jetzt alleine den Donauwörther Ortsverband. Wer Peter Moll nachfolgt.

„Das war eine lange Durststrecke. Wie schön, dass wir uns wieder treffen können“, so begrüßte die Vorsitzende der Donauwörther SPD, Brigitte Kundinger-Schmidt die Mitglieder zum ersten Treffen des Ortsvereins in diesem Jahr.

Als Gäste diesmal mit dabei waren Christoph Schmidt, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, und der neue Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Auf der umfangreichen Tagesordnung standen neben dem Rückblick auf ein ganz besonderes erstes Halbjahr, der Rechenschaftsbericht des Vorstandes und die Wahl als auch mit Blick in die nahe Zukunft die Wahl der Delegierten für Kreisparteitag und Bundeswahlkreiskonferenz im Herbst.

SPD muss weniger Sitze im Stadtrat hinnehmen

Auf einen intensiven, spannenden und angespannten Wahlkampf folgte das auferlegte Innehalten der Corona-Ausgangssperre. Der Kommunalwahlkampf im Unterbezirk, so Christoph Schmidt, war geprägt von hohem Engagement und einem exzellenten Kandidatentableau. Schlussendlich jedoch, wurden nicht alle Ziele erreicht. Der negative Bundes- und Landestrend hat sich auch im Kreis fortgesetzt.

Bild: Schmidt

Schmerzlich sei gewesen, dass Peter Moll es nicht in die Stichwahl um das Amt des Landrates geschafft hat, und auch die Fraktion im Kreistag sich auf sieben Mitglieder reduzieren musste. Umso erfreulicher sei gewesen, dass der von der SPD nominierte Kandidat Jürgen Sorré die Oberbürgermeisterwahl in Donauwörth gewonnen hat.

Auch die Vorsitzenden Brigitte Kundinger-Schmidt und Peter Moll ziehen für die Kommunalwahlen eine gemischte Bilanz. Trotz überzeugender Kandidaten, starkem Einsatz, gelungener Veranstaltungen gab es dann doch Einbußen im Stadtrat: die Fraktion reduziert auf drei Sitze.

Jetzt gibt es eine Doppelsitze

Der Vorschlag des scheidenden Vorstandes von der Doppelspitze auf einen Vorsitzenden mit zwei Stellvertretern überzugehen, wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Brigitte Kundinger-Schmidt wurde zur ersten Vorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter sind Cihangir Kasapolglu und Jürgen Jäckel. Auch der weitere Vorstand mit Beisitzern wurde ohne Gegenstimme oder Enthaltung gewählt. So geht der Ortsverein mit bewährten und neuen Gesichtern in die nächste Runde. Abgerundet wurde die Mitgliederversammlung vom Erfahrungsbericht des Oberbürgermeister Jürgen Sorré, der über die ersten fünf Monate in neuem Amt erzählte. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen