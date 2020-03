Petra Riedelsheimer: Mit Engagement in die Zukunft von Tagmersheim

Plus Petra Riedelsheimer von der CSU ruht sich nicht auf der Tatsache aus, dass sie keinen Gegenkandidaten hat. Sie hat jede Menge Pläne für die Gemeinde. Dazu gehört auch das Freibad im Ort.

Die Liste ihrer Ehrenämter ist beachtlich: Aktuell ist sie eine der ehrenamtlichen Geschäftsführenden des örtlichen Dorfladens. Auch beim CSU Ortsverband und beim Gesangsverein ist sie im Vorstand. Zuvor hat sie sich über Jahre hinweg im Obst- und Gartenbauverein, im Pfarrgemeinderat und im Faschingsverein engagiert. Außerdem hat sie 2005 das Nordic-Walking-Projekt des BC Blossenau koordiniert. Seit 2008 ist Petra Riedelsheimer Mitglied des Gemeinderats. „Ich habe mich schon immer gern für die Gemeinde und die Gemeinschaft hier engagiert“, sagt sie.

Bereits im Juli des vergangenen Jahres hat sie beschlossen, nun als Bürgermeisterin zu kandidieren. Dass ihr Vorgänger Georg Schnell nicht erneut antreten würde, war schon länger bekannt. Schon eine Zeit lang wurde sie – wohl auch deshalb – immer wieder von Leuten angesprochen, die gefragt haben, ob sie nicht antreten wolle. Die Gemeinde, in der sie aufgewachsen ist und ihr ganzes Leben verbracht hat, liegt ihr am Herzen, sodass ihr diese Entscheidung nicht schwerfiel.

Große Projekte für die kommende Amtszeit

Petra Riedelsheimer hat keinen Gegenkandidaten. Weder stört sie das, noch überrascht es sie. Schon jetzt sind große Projekte für ihre Amtszeit vorgegeben: Die Dorferneuerung im Ortsteil Blossenau ist in vollem Gange. Damit wird auch das Kanalsystem erneuert und an die Kläranlage in Monheim angeschlossen. Dieses Projekt ist mit hohen Kosten verbunden, was vorerst den Haushalt stark belasten wird.

Trotzdem hat Petra Riedelsheimer einige feste Vorstellungen, was während ihrer Amtszeit in der Gemeinde getan werden soll: Die Ortsverbindungsstraße zwischen Blossenau und Daiting soll erneuert werden; auch die zwischen Tagmersheim und Mühlheim müsse verbessert werden. „In Tagmersheim gibt es auch einige Straßen, die von der Dorferneuerung nicht erfasst wurden und deshalb ebenfalls einer Erneuerung bedürfen“, erklärt sie. Zudem sei es an der Zeit, energetische Maßnahmen in der Schule, dem Feuerwehrhaus und dem Kindergarten zu ergreifen. Da diese noch mit Öl geheizt werden, da sei es an der Zeit, auf erneuerbare Energien umzustellen.

Sie hat einen Plan für neue Bauplätze

Außerdem gibt es in Tagmersheim weiterhin zu wenige Bauplätze, denn die Plätze im neuen Baugebiet sind schon fast vollständig vergeben. Neue Flächen zu erwerben, gestaltet sich schwierig, da die Grundbesitzer nicht bereit sind, ihr Land zu verkaufen. Trotzdem will Petra Riedelsheimer versuchen, Bauplätze zu schaffen. Sie hat auch einen Plan, wie sich Bauplätze einsparen lassen: Schon bei der Erschließung des aktuellen Baugebiets habe es einen Interessenten gegeben, der eine größere Wohnanlage habe errichten wollen. Petra Riedelsheimer könnte sich vorstellen, dass eine solche Anlage auf der Fläche eines ehemaligen Hofes oder Ähnlichem erbaut werden könnte. Sie hält es für möglich, dass hier seniorengerechtes Wohnen entstehen könnte. An einer solchen Möglichkeit haben sich bereits häufiger ältere Bewohner interessiert gezeigt.

Zwangloser Treff für ältere Frauen

Sie hat es sich außerdem zum Ziel gemacht, für ältere Frauen einen zwanglosen Treff einzurichten. Zwar gäbe es im Ort ein buntes (Sport-)Angebot für jung und alt, trotzdem sieht sie dort noch Bedarf.

Zur Freibadfrage hat Petra Riedelsheimer eine klare Antwort: Das Tagmersheimer Freibad soll erhalten werden, trotz der Kosten und Zeit, die es beansprucht. Hier stehen auch Reparaturen an. Klar ist schon, dass das Kinderbecken bald erneuert und aufgewertet wird. Das hat der Gemeinderat bereits im Sommer 2019 beschlossen.