vor 31 Min.

Pfarrer verteidigt Trauerfeier in Rain mit 100 Besuchern

Plus Johannes Bräuchle war Pfarrer auf der Beerdigung, an der trotz Corona gut 100 Trauergäste teilnahmen. Er erklärt hierzu die besondere Situation und Kultur der Zirkusfamilien. Viele sind jetzt in akuter Not.

Von Thomas Hilgendorf

Es ist nicht wirklich normal, dass Pfarrer Johannes Bräuchle zu Hause in Stuttgart ist. Auch nicht jetzt, in Corona-Zeiten. Bräuchle hat einen Reise-Job in der evangelischen Kirche: Er betreut Circus- und Schaustellerfamilien in ganz Süddeutschland seelsorgerlich. Auch jene Familie war darunter, die jüngst in Rain ihre Mitte 20 Jahre alte Tochter zu Grabe getragen hat. Es war eine junge Artistin. Die Beerdigung mit gut 100 Trauergästen, für die Rains Bürgermeister Karl Rehm kurzfristig eine Ausnahmegenehmigung ausgesprochen hatte, rief sowohl Solidarität als auch Unmut hervor. Bräuchle war an jenem Freitag Anfang Februar der Geistliche, der die Trauerfeier kirchlich begleitete. Seine Schilderung liefert auch einen Einblick in die akute Not, in der sich die Zirkusfamilien in Zeiten von Corona inzwischen befinden.

Pfarrer Johannes Bräuchle steht zu dem, was in Rain stattfand

Johannes Bräuchle steht zu dem, was am Stadtfriedhof in Rain stattfand. Ja, es seien letzten Endes mehr Menschen gekommen als erlaubt – doch es sei coronatechnisch auf alles Wesentliche geachtet worden auf dem Friedhof: Abstände, Masken, Abstände; in der Kapelle selbst seien nur die zugelassenen 25 Angehörigen und der Pfarrer gewesen.

Dass die Beerdigung stattfindet, das sei indes klar gewesen. Bräuchle gibt zu, dass man hätte erwarten können, dass mehr als 25 Trauergäste vor Ort sein würden.

Für erhebliches Aufsehen sorgte eine Beerdigung auf dem Rainer Friedhof, bei der am Freitag über 100 Angehörige gekommen waren, um eine junge Frau zu Grabe zu tragen. Bild: Würmseher

Dazu, so der evangelische Pfarrer aus Stuttgart, müsse man die Kultur der Zirkusfamilien kennen. Vom „fahrenden Volk“ will er nicht sprechen, die Zirkus- und Schaustellerfamilien empfänden dies als Beleidigung. Jene Familien reisten seit Jahrhunderten in alter Tradition quer durch das Land, sie seien kein „eigenes Volk“, sondern „deutsche Staatsbürger, die berufsbedingte Reisende sind“ und eine eigene Kultur entwickelt hätten, so Bräuchle. Enge Bande bestünden zwischen den Familien und Familiengruppen, oft handele es sich um sehr gläubige Menschen, die oft seit dem Mittelalter traditionell stark verankert seien im Christentum – meist in „gelebter, vorbildlicher christlicher Ökumene“. Deswegen teilten sich auch evangelische und katholische Seelsorger die Betreuung der Zirkus- und Schaustellerfamilien. „Die Familien stellen kein Zelt auf, das nicht zuvor geweiht worden ist“, sagt der Pfarrer: „Diese Menschen reisen bewusst mit dem Segen Gottes.“ Und so würden sie es sich „nie und nimmer“ nehmen lassen, Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen.

Die Beerdigung hat für die Circus-Leute eine tiefere Bedeutung

Die Beerdigung habe für jene Menschen auf Reisen eine enorme Bedeutung: Neben einem Ort der Trauer sei dies eigentlich der einzige Ort, an dem die verzweigten, stets reisenden Familien zusammenkämen. Der Ritus bei den Trauerfeiern wirke für Außenstehende dabei oftmals befremdlich. Aus uralter biblischer Tradition heraus gebe es hier sogenannte „Klageweiber“, welche ihre Trauer lautstark herausriefen. Diese traditionell religiös geprägten Zusammenkünfte aufzugeben, käme den Familien nie in den Sinn, auch nicht jetzt, so Bräuchle.

Er selbst hätte die Trauerfeier vor Ort nicht abgebrochen wegen der gut 100 Trauernden auf dem Friedhof anstatt der coronabedingt eigentlich 25, die erlaubt wären: „Dann würde ich eher meine Sozialstunden ableisten – nein, dass ich mich nicht mehr um Trauernde kümmern soll, das geht nicht. Ich habe eine erste Loyalität – und zwar die, zuvorderst Gott und meinen Mitmenschen zu dienen.“ Die Verordnung zum Infektionsschutz sei vor Ort durchaus ernst genommen worden, sagt Bräuchle: Er selbst habe, als sich gezeigt habe, dass mehr Menschen gekommen waren, die Trauergemeinde aufgefordert, sich zu verteilen, die Abstände zu wahren, Mundschutz zu tragen. Bürgermeister Karl Rehm und die Polizei haben in Rain „ausgezeichnet und bewundernswert“ gehandelt, er zolle ihnen „hohen Respekt“: Sie hätten „Zivilcourage und Mitmenschlichkeit“ gezeigt.

Indessen sei die betreffende Familie mit ihrem Zirkus in Oberbayern gestrandet. „Stranden“ sei dabei in diesen Wochen und Monaten von Corona das richtige Wort: Keine Auftritte, keine Einnahmen, keine Option des Weiterreisens. Die Familien stünden fast allesamt mitten in akuten wirtschaftlichen Nöten; mitunter streiche man ihnen sogar die Grundsicherung, weil die kommunale Zugehörigkeit umstritten sei. Bräuchle ist überzeugt, dass Bürgermeister, Polizei und auch er selbst als Seelsorger nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hätten. Er sagt: „Es gibt Situationen, da muss im Einzelfall entschieden werden. Und da zeigt sich, dass es etwas Höheres gibt als die Buchstabentreue zu einer Verordnung.“

Lesen Sie auch:





Themen folgen