Pfarrermangel auch in der evangelischen Kirche

Kann es in jeder evangelischen Kirche im Dekanat – im Bild die Christuskirche in Donauwörth – an jedem Sonntag weiterhin Gottesdienste geben? Das bleibt zu hoffen, doch die Zahl der neuen Pfarrer ist auch in der evangelischen Landeskirche aktuell recht niedrig.

Mit Pfarrer Horst Schalls Weggang aus Oppertshofen zum 1. September dieses Jahres wird offensichtlich, dass das Problem längst kein rein katholisches Phänomen mehr ist.

Von Thomas Hilgendorf

Über 14 Jahre war er da – eigentlich für alle in Oppertshofen und Umgebung. Für die Kinder, die Senioren, Brautpaare und auch für die, die zu Grabe getragen wurden. Pfarrer Horst Schall war eine Institution im Ort. In einigen Monaten aber wird der evangelische Geistliche weg sein. Im evangelischen Bereich tut sich inzwischen ein Phänomen in der Region auf, das der katholischen Kirche seit Jahren vertraut ist: Pfarrermangel. Denn die Stelle in Oppertshofen ist nicht die einzige, die bald unbesetzt ist.

Ganz so dramatisch wie in der katholischen Kirche sei es in der evangelischen Landeskirche nicht, beschreibt Dekan Johannes Heidecker die aktuelle Lage. Doch schönreden mag Heidecker auch nichts: Im Moment sind im evangelisch-lutherischen Dekanat zwei Stellen unbesetzt: Harburg (seit einem halben Jahr) und Alerheim (seit einem Jahr). Die zweite Pfarrstelle in Donauwörth ist zwar besetzt, Pfarrerin Katherina Seeburg befindet sich allerdings derzeit in Elternzeit. Jetzt kommt der Umzug von Pfarrer Schall dazu.

Schall wird als Klinikseelsorger nach Ingolstadt gehen – auch um sich wieder stärker seinen Kernaufgaben zu widmen, auf den seelsorgerlichen Bereich, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt.

Gemeindepfarrer haben vielfältige Aufgaben

Als Gemeindepfarrer habe man „viele Hüte auf“: Man ist Lehrer, leiste Arbeit in der Jugend- und Seniorenarbeit, kümmere sich um den Kirchenvorstand, sei Arbeitgeber (etwa im Kindergarten), Finanzverwalter, sorge für die kirchlichen Bauten, und, und, und...

Seelsorger ist man quasi oben drauf – „doch das geistige Begleiten, das Begegnen der Menschen ist mittlerweile oft nur die Kür“, berichtet Schall. Trotzdem habe ihm die gemeindliche Arbeit immer Spaß gemacht, betont Schall. Aber im Klinikbereich falle nun manches aus der administrativen Arbeit weg, es bleibe dann hoffentlich mehr Zeit „für die Grundaufgaben“ eines Geistlichen.

Steigende Verwaltungsarbeit

Dekan Heidecker bestätigt das Mehr an Verwaltung, das sich inzwischen auf den Schreibtischen der Pfarrer türme. Auch gesetzgeberische Maßnahmen drücken eine Last an zusätzlichen Verwaltungsaufgaben in die Pfarrämter. Eine Situation, die zuletzt auch katholische Kollegen immer wieder bestätigten und die, so Heidecker, kaum dazu beitrage, dass der Beruf des Pfarrers wieder attraktiver werde.

Heidecker zeichnet hierzu ein eindrückliches Bild: Sein Absolventenjahrgang in den 1980er Jahren bestand aus 120 Vikaren, aktuell seien es in Bayern noch 29 – eine Zahl, um die man im Vergleich zu den vergangenen Jahren sogar froh sein dürfe, wie Heidecker betont.

Er hoffe darauf, dass sich einige der neuen Pfarrer auch auf Stellen auf dem Land bewerben werden, spätere Wechsel seien inzwischen unwahrscheinlicher geworden. Viele Pfarrer müssten eben Rücksicht auf ebenfalls erwerbstätige Ehepartner nehmen – „die typische Pfarrersfrau ist eher ein aussterbendes Modell“, erläutert Heidecker.

Pfarrer müssen Gemeinden mit feien Pfarrstellen mit übernehmen

Würden die Stellen im Dekanat Donauwörth nun bis Herbst nicht besetzt, könnte es in der Tat „düster“ aussehen. Versorgt werden Gemeinden mit freien Pfarrstellen in der Regel durch das Personal in den Nachbarorten, doch irgendwann seien eben auch die sonntäglichen Gottesdienste in einzelnen Kirchen infrage gestellt. Dazu kämen Landesstellen-Planungen, die eher Kürzungen als Aufstockungen beim Personal vorsähen.

Nebenbei arbeiten die evangelisch-lutherische und die katholische Kirche an der Organisation des Ökumenischen Kirchentages 2020 im Landkreis Donau-Ries.

Dies sei „eine Möglichkeit, um hoffentlich positive Signale nach außen zu senden“, sagt Dekan Heidecker. Durch die personellen Engpässe sei der Kirchentag jedoch nicht gefährdet, sagt Heidecker.

Trotz aller Schwierigkeiten betonen sowohl Dekan Heidecker als auch Pfarrer Schall die Schönheit ihres Berufes. Allein ein Weggang von einer Kirchengemeinde an einen Posten andernorts schmerze, sagt Schall: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Abschied so schwerfällt.“

