vor 36 Min.

Pfefferer tritt wieder an

Monheimer Bürgermeister gibt eine Stellungnahme ab

Von Thomas Unflath

Große Diskussionen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten in Monheim dem Vernehmen nach nicht. Doch mit einer Erklärung „in eigener Sache“ zum Ende der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause sorgte Bürgermeister Günther Pfefferer nun endgültig für Klarheit: Der Rathauschef wird bei den Kommunalwahlen 2020 erneut kandidieren.

„Ich bin seit 1. Juni 2012 Bürgermeister unserer schönen Stadt Monheim“, leitete Pfefferer seine kurze Stellungnahme ein. In den bislang sieben Jahren seiner Amtszeit habe sich einiges in Monheim getan. Der Bürgermeister erwähnte unter anderem die Sanierung von Neuburger, Nürnberger und Donauwörther Straße, den umfassenden Umbau der ehemaligen Gaststätte Kreuzwirt in ein Bürger- und Vereinshaus, die Generalsanierung mit Erweiterung des Jurabads, die Ausweisung neuer Bauplätze sowie jüngst den Bau zweier moderner Hochbehälter für die Wasserversorgung der Stadt.

Für die Zukunft Monheims und seiner Ortsteile sei bereits einiges auf den Weg gebracht worden, so der 59-Jährige. Der nannte den Bau der neuen Kindertagesstätte neben dem bisherigen Kindergarten, die Sanierung der Schulturnhalle und die Verbindungsleitung der beiden Hochbehälter. „Weiterhin stehen wichtige Themen an wie die Belebung der Innenstadt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Klima und Umwelt und natürlich auch die medizinische Versorgung.“

Abschließend meinte Pfefferer, der für seine Ankündigung Applaus im Gremium erntete: „Weil ich sehr gern Bürgermeister von Monheim bin und ich die nahe Zukunft unserer Stadt weiterhin federführend begleiten möchte, werde ich bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 für eine zweite Amtsperiode kandidieren.“

Themen Folgen