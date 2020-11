vor 18 Min.

Pinkelpause bei Kaisheim wird für Autofahrer teuer

Die Pinkelpause eines Autofahrers bei Kaisheim endet mit einem Unfall. Warum es wohl dazu kam.

Eine Pinkelpause nahe Kaisheim kommt einen Autofahrer teuer zu stehen. Durch eine Nachlässigkeit passierte ein Unfall mit ordentlich Blechschaden. Der entstand so: Der Wemdinger hatte auf der Fahrt zwischen Sulzdorf und Kaisheim plötzlich Druck auf der Blase. Um auszutreten, steuerte der 67-Jährige kurz vor Kaisheim nach dem Kreisverkehr einen Feldweg an.

Bei dem Unfall nahe Kaisheim entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro

Offenbar vergaß der Mann, vor dem Aussteigen die Handbremse an dem Wagen anzuziehen. Die Folge: Der Pkw machte sich selbstständig, rollte quer über die Straße und prallte gegen eine Leitplanke. Das Auto wurde an der Front und am Unterboden massiv demoliert und musste abgeschleppt werden. Auch zwei Leitplankenfelder wurden in Mitleidenschaft gezogen und müssen ausgetauscht werden. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf über 3000 Euro. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen