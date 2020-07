vor 22 Min.

Pkw biegt falsch ab - Mopedfahrer wird leicht verletzt

Relativ glimpflich ausgegangen ist am Montagabend ein Unfall zwischen einem Auto und einem Mopedfahrer.

Leicht verletzt hat sich ein Mopedfahrer bei einem Unfall am Montagabend an der Einmündung der Ortverbindungsstraße Bayerdilling-Oberpeiching zur Staatsstraße 2047. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis wollte mit seinem Fahrzeug auf der Ortsverbindungsstraße von Bayerdilling kommend nach links in die Staatsstraße in Richtung Münster weiterfahren.

Beim Einbiegen nach links hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und streifte einen gerade von der Staatsstraße nach rechts einbiegenden Mopedfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei nach Angaben der Polizei leicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (dz)

