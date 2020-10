vor 18 Min.

Plastikteile auf Ofen: Brand in Wohnhaus

Feueralarm in Huisheim: In einem Wohnhaus ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen.

Durch die Nachlässigkeit eines Bürgers in Huisheim ist es am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Huisheim zu einem Brand gekommen. Es konnte gerade noch verhindert werden, dass dies größere Folgen hatte.

Der Bewohner des Gebäudes schürte laut Polizei im Laufe des Abends im Kellerraum seines Einfamilienhauses einen Schwedenofen an. Nach einiger Zeit – gegen 19 Uhr – stellte die Familie im Haus Rauch und Brandgeruch fest. Der Mann begab sich in den Keller und musste feststellen, dass vom Ofen eine starke Rauchentwicklung ausging. Offensichtlich lagen auf dem Ofen mehrere Plastikgegenstände und weitere nicht mehr zu identifizierende Dinge, welche durch die Hitze schmolzen oder schon zu brennen begannen.

Drei Feuerwehren sind bei dem Brand in Huisheim im Einsatz

Der Mann versuchte noch, selbst den Brand zu löschen. Er verständigte dann letztendlich die Feuerwehr. Es rückten die Einsatzkräfte aus Huisheim, Gosheim und Wemding mit einem größeren Aufgebot an – und konnten Schlimmeres verhindern. Bis auf einen verrußten Kellerraum und die zerstörten Gegenstände entstand kein weiterer Sachschaden. Die Feuerwehr sorgte für frische Luft in dem Gebäude. Von den Hausbewohnern wurde niemand verletzt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (dz)

