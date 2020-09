22.09.2020

Poetry-Slam: Neun Kandidaten in Rain

Am 3. Oktober gibt es den Wettkampf erstmals in der Stadt. Anmeldungen noch möglich

Ein literarischer Wettkampf steht in Rain bevor: Am Samstag, 3.Oktober, gastiert ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) die Veranstaltungsreihe „Rieser Poetry-Slam/Texte mit Niewoh“ auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft Rainer Winkel zum ersten Mal in der Tillystadt. Mindestens neun Literaten aus verschiedenen Stilrichtungen werden im katholischen Pfarrsaal (Hauptstraße 35) gegeneinander antreten. Nachdem die bisherigen Veranstaltungen in Nördlingen, Bopfingen, Weißenburg und anderen Städten fulminanten Anklang fanden, gibt der literarische Wettbewerb nun also seine Premiere im Rainer Winkel.

Poetry-Slam – das ist ein moderner Dichterwettstreit der unterhaltsamen Art, bei dem Autoren mit ihren Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Ob Lyrik, Prosa, Rap, Comedy, Kabarett oder Spoken Word – vom Blatt gelesen, mit vollem Körpereinsatz oder frei rezitiert – am Ende entscheidet das Publikum durch Applausabstimmung, wer nach zwei Runden die Auszeichnung „Künstler mit Niewoh“ mit nach Hause nimmt.

Moderator Jens Hoffmann (Weißenburg) lädt neun Poeten nach Rain ein, um ein abwechslungsreiches Zweistunden-Programm zusammenzustellen. Die Bühne steht aber auch lokalen Poeten offen. Interessierte Autoren können sich auch jetzt noch per E-Mail anmelden unter info@igrw.de.

Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der behördlichen Corona-Auflagen statt. Die IGRW will mit dieser Veranstaltung die „kulturverringerte Zeit“ überbrücken und sorgt auch für das leibliche Wohl der Besucher. Aufgrund der aktuellen Situation gibt es Karten nur im Vorverkauf ab 18. September. Online-Ticketlink: www.ticket-regional.de/ig-rainer-winkel. Ticket-Hotline (Ticket-Regional): 0651/9790777, Vorverkaufsstelle: Deibl Kreativ, Rain. (gei)

