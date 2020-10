16:00 Uhr

Poetry Slam: von Facebook-Märchen bis zu Superkräften

Unser Foto zeigt (von links) am Ende des Abends: Jürgen Ziegelmair, Jürgen Lechner, Jens Rohrer, Andrea Scherer, Raphael Breuer, Barbara Gerlach, Alfredo Gerlach, Julian Sattler, Jens Hoffmann(Moderator) und Cris Ortega.

Plus Der erste Poetry Slam in Rain bringt höchst verschiedene Texte auf die Bühne der Wettstreiter. Am Ende gibt es zwei Siegerinnen

Von Tanja Sonntag

Selbst geschriebene Texte, ein Zeitlimit von sieben Minuten pro Vortrag, keine Requisiten oder Gesang: Die Regeln des Poetry Slams sind unkompliziert und lassen erahnen, was das Publikum im ausverkauften Saal von den neun Poeten erwarten darf. Vorgestellt werden sie von dem Weißenburger Jens Hoffmann, der den Slam gekonnt moderiert. Seine Beiträge sind von Witz und Begeisterung für die Sache geprägt, indes völlig unaufdringlich.

Es ist der erste Poetry Slam, der in Rain stattfindet. Die Interessengemeinschaft Rainer Winkel, die ihn organisiert hat, erhofft sich damit, alle Generationen anzusprechen. Das gelingt offensichtlich, denn das Publikum ist genauso bunt gemischt wie es die Poeten sind. Für viele ist es die erste Veranstaltung dieser Art. Nach der Begeisterung auf ihren Gesichtern und dem überschwänglichen Applaus zu schließen, wird es wohl nicht die letzte gewesen sein.

Johannes Geier

Gesellschaftlich relevant bis lustig

Die vorgetragenen Texte könnten kaum unterschiedlicher sein, von gesellschaftlich relevant, tief greifend persönlich und schlichtweg lustig ist alles dabei. Beispielsweise erklärt Alfredo Gerlach Toleranz zu seiner Superkraft, muss dann aber zugeben, dass er diese gegenüber Politessen und „Vollpfosten, die sich um nichts und niemanden scheren und einfach im Weg stehen bleiben“ stets verliert.

Noch mehr Lachmuskeln kann Jens Rohrer aktivieren, als er von seinem „wohl letzten Familienausflug zum Volksfest“ erzählt. Jürgen Ziegelmair erinnert sich in „die Blume am Wegrand“ an früher, denn da war Rain scheinbar noch grüner. Etwas Verwirrung stiftet Julian Sattler, als er physikalische Zusammenhänge zum Inhalt seines Textes erklärt und mit Fremdwörtern und Fachbegriffen jongliert.

Besonders kreativ mit Wortwitz

Besonders kreativ ist Raphael Breuer, dessen flott vorgetragener Text von Reimen handelt, wobei er beeindruckendes Geschick und Wortwitz beweist. „Der Endreim, wie der Name sagt, aus dem Ende einer Zeile ragt“ und „ein rührender Reim, am Ende klingt alles gleich, wie Mark Forster“ sind Beispiele seiner Wort-Akrobatik. „Der Reim hat gefühlt seit Goethe kein Update mehr erhalten“, endet er und fordert dazu auf, auch unrein zu reimen.

Cris Ortega wankt zwischen verliebtem Schwärmen und dem eigentlichen Inhalt seines Gedichts, dass „Scheiß Liebe“ heißt. Jürgen Lechner thematisiert die Corona-Krise und befürchtet, dass wegen Social-Distancing Menschlichkeit wegfällt. Er kritisiert im Vergleich zum Profisport, dass „jenen, welche von Kunst müssen leben, nach langem nur eine halbherzige Lockerung wird gegeben“.

Die Applausabstimmung ist nicht ganz klar

Von den neun Teilnehmern dürfen drei im Finale einen weiteren ihrer Texte vortragen. Dabei sind Dauer und Intensität des Publikumsbeifalls die entscheidenden Maßstäbe. Doch ist sich das Publikum bei der Applausabstimmung uneinig: Erst kann anhand der Lautstärke des Applauses nicht ausgemacht werden, ob Rafael Breuer oder Barbara Gerlach weiterkommen sollen, sodass die Zuschauer lautstark fordern, die Regeln außer Kraft zu setzen und beide im Finale zu hören. Später scheint es, als ob Jürgen Lechner im Finale steht, doch wird die Entscheidung vom Publikum angefochten, sodass auch Andrea Scherer erneut auftreten darf. Schließlich kürt Jens Hoffmann sowohl Barbara Gerlach als auch Andrea Scherer zu Gewinnerinnen, weil beide tosenden Applaus ernten.

Barbara Gerlach erzählt pointiert

Die Texte der Gewinnerinnen könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Barbara Gerlach erzählt pointiert von der Arbeit im Waldorfkindergarten. „Ich spüre ein Stechen im Bein, eine der Mistkröten hat mich gebissen, ein Milchzahn steckt noch in der Wade“, sind noch vergleichbar harmlose Verse, ihres originellen und humorvollen Textes. In der ersten Runde erzählt sie ein lustiges und durchdachtes Märchen über das Land namens Facebook und kritisiert dabei Gruppenbildungen und Radikalisierung, die Kompromissbereitschaft und Streitfähigkeit schwinden lassen.

Andrea Scherer überzeugt mit ernsten Texten

Andrea Scherer überzeugt mit ernsteren Texten: Sie berührt mit einem persönlichen Gedicht über Selbstfindung und beweist einen hohen Grad an Selbstreflexion, als sie den Weg aus der Depression hin zur Selbstachtung beschreibt. „Ich bin bereit mich aus dem Fenster zu lehnen, auch auf die Gefahr hin, dass ich falle“, sagt sie, als sie mutig von ihrer Lebenswende spricht. In ihrem anderen Text scheut sie sich nicht, im Pfarrsaal Kirchenkritik zu üben. „Es kotzt mich an“, sagt sie und meint damit die Ungleichberechtigung von Männern und Frauen im katholischen Kirchenamt, genauso wie den Machtmissbrauch und die Diskriminierung. „Es sollte sorgfältiger nach Begabung und Intention und nicht nach Geschlecht ausgewählt und geweiht werden“, fordert sie.

Lesen Sie dazu auch:

Im Jazzclub gibt es jetzt Texte mit Takt

Burlesque und Poetry Slam in Bopfingen

Die Arbeit im Hintergrund geht weiter