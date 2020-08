01.08.2020

Politik trifft Wirtschaft

Staatssekretär Thomas Bareiß informiert sich bei der MR Plan Group in Donauwörth

Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß informierte sich gemeinsam mit Landrat Stefan Rößle während seines Besuchs bei der MR Plan Group in Donauwörth über die Entwicklung neuer Technologie-Projekte und die strategische Ausrichtung in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Politik trifft Wirtschaft“ war das Thema bei diesem Treffen, an dem neben Bareiß auch Landrat Stefan Rößle sowie die beiden Firmenvertreter Claus R. Mayer und Thomas R. Mayer teilnahmen. Im Mittelpunkt stand die Initialisierung innovativer Projektansätze, wie etwa Digitalisierung, Planung und Umsetzung der CO2-Neutralität bis hin zu dezentraler Erzeugung von „Green Energy“. Die Nutzung dieser Ansätze ist sowohl für Wirtschaft als auch öffentliche Hand von hoher Priorität. Um diese umweltfreundlichen Lösungen weiterzuentwickeln, erläuterte der Staatssekretär weitreichende Ziele und Unterstützungsmöglichkeiten des Bundes, die Unternehmen und Kommunen gleichermaßen befähigen, die zukunftsweisenden Themen anzugehen.

Die Ausrichtung bei MR Plan in diesen Bereichen fokussiert sich auf innovative, schnell umsetzbare, aber auch wirtschaftlich vertretbare Lösungsansätze. Dazu gehören unter anderem mobile „Powerbanks“ die, mit grüner Energie versorgt, mit Schnellladesystemen E-Autos in sehr kurzer Zeit laden. Dezentrale Wasserstofferzeugung mit grüner Energie ist die Lösung bei überproportionaler Energieerzeugung. Beide Politiker zeigten sich beeindruckt von den gezeigten Möglichkeiten und von den praxis- sowie nutzenorientierten Ansätzen.

Die Corona-Pandemie verändert die Gesellschaft und die Wirtschaft gleichermaßen. Claus R. Mayer betont: „Viele dieser Veränderungen werden uns dauerhaft erhalten bleiben. Wir müssen darauf mit Innovation, neuen Vorgehensweisen, veränderten Zielen und dem Glauben an unsere politischen Entscheidungsträger, an unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaftskraft sowie an unseren Leistungswillen reagieren.“

Staatssekretär Bareiß tauschte sich auch intensiv mit Landrat Stefan Rößle aus. Es ging um Unterstützung der mittelständischen Unternehmen sowie um die Intensität und die Auswirkungen von Corona im Landkreis. „Die Pandemie ist auch für den starken Wirtschaftsstandort Donau-Ries eine besondere Herausforderung. Die staatlichen Hilfsprogramme bieten aber auch enorme Chancen für innovative Firmen, die auf wegweisende Zukunftstechnologien setzen“, betonte Rößle. (dz)

