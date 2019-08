00:31 Uhr

Politik vom Fahrrad aus

Ausfahrt: Die CSU radelt mit 30 Bäumenheimern durch die Gemeinde

Rund 30 interessierte Bürger haben an der Sommerradeltour der Bäumenheimer CSU teilgenommen. „Wir nehmen Sie heute mit auf eine Tour, bei der wir uns alle aus nächster Nähe ein eigenes Bild der Gemeindeentwicklung machen können“, sagte die örtliche CSU-Vorsitzende vor dem Startschuss.

Am Rathaus informierte der Fraktionsvorsitzende der CSU/Junge-Liste-Fraktion, Andreas Mayer, über geplante Umbaumaßnahmen. Demnach entsteht ein Personen-aufzug, und es gibt zusätzlich Räume für die Gemeindeverwaltung.

Nach kurzer Radstrecke machte die Gruppe am neuen Marktplatz halt. Hier soll mittelfristig eine Gastronomie samt Saal entstehen. Am zukünftigen Baugebiet, dem Behringerfeld, erklärte Mayer: „Wegen der hohen Nachfrage planen wir eine Siedlung von mehrheitlich Einfamilienhäusern.“ Die CSU habe zur Eile gedrängt.

Zu den angefahrenen Stationen gehörten auch die Schule und das Hallenbad. „Wir befinden uns auch hier in der Findungsphase“, berichtete der Kommunalpolitiker der Radlergruppe, in der sich auch mehrere Nicht-CSU-Mitglieder befanden. Diskutiert werde die Frage, ob ein Neubau nicht gar die kostengünstigere Variante sein könne. CSU-Gemeinderat Michael Haller wandte ein: „Wir wollen auf jeden Fall eine nachhaltige Lösung für unsere Bürger.“ „Bildung und Lebensqualität der Schüler stehen für uns an erster Stelle“, stimmte Marlene Hammer zu.

Ihr Ziel erreichten die Radler bei der neuen Wasserwachtstation mit Sanitäranlagen am Hamlarer Baggersee – ein Erfolg, den Mayer der politischen Arbeit der CSU zuschlägt. (pm)

Themen Folgen