16:21 Uhr

Polizei Donauwörth schnappt Müllsünder

„Schrott und Sperrmüll abladen verboten“, steht am Zaun geschrieben. Trotzdem kommen Szenen wie diese vor Containern des AWV in Donauwörth öfter vor.

Ein Kaisheimer hat am Schwabenhallenparkplatz in Donauwörth seinen Schrott und Hausmüll entsorgt. Die illegale Müllentsorgung hat ein teures Nachspiel.

Die Polizei Donauwörth hat einen Müllsünder identifiziert, der vor einem Container in Donauwörth illegal seinen Unrat abgeladen hatte. Es handelt sich dabei um einen 44-Jährigen aus Kaisheim, der diverse Fahrzeugteile, Felgen, Plastikmüll, Regenschirme und häuslichen Unrat vor der Containerstation des AWV am Schwabenhallenparkplatz in der Neuen Obermayerstraße abgeladen hat.

Der Kaisheimer gesteht, den Müll in Donauwörth abgelegt zu haben

Geschehen war das zwischen dem 20. und 21. August. Als die Polizei den Mann mit dem Vorwurf konfrontierte, gestand er, den Müll abgelegt zu haben. Jetzt kann die ganze Sache teuer werden, denn dem Kaisheimer droht ein Bußgeldverfahren nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz. Die Höhe einer möglichen Geldbuße betrage hierbei bis zu 50 000 Euro, so die Polizei Donauwörth.

Derzeit häufen sich illegale Müllentsorgungen. In den vergangenen Tagen und Wochen sind zahlreiche illegale Abfallablagerungen vor und im Umfeld von Container-Stationen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Donauwörth aktenkundig und jeweils von den Entsorgungsunternehmen angezeigt worden. Unbekannte entsorgten den Beamten zufolge verschiedensten Müll und Unrat – vom Hausmüll bis hin zu kompletten Sofaecken – vor genehmigten Sammelbehältern.

Polizei sucht Hinweise zu Müllentsorgung in Donauwörth

Diese Art der Entsorgung ist nicht nur gesetzlich verboten, sondern führt auch zu erheblichen Mehrkosten für die Unternehmen. Bereits zwei Täter konnte die Polizei im August ermitteln. Auch diese hatten ihren Hausmüll einfach vor einem Container in der Parkstadt und in der Neudegger Allee abgelegt. (dz)

Wer Hinweise zu Verursachern illegaler Müllablagerungen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

