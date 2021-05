Lokführer zieht Frau vor Zug von Gleis weg

Dramatischer Vorfall am Donauwörther Bahnhof um eine Betrunkene

Ein Bahn-Mitarbeiter hat im Bahnhof in Donauwörth mit einer geistesgegenwärtigen Reaktion einer Frau wohl das Leben gerettet. Der Mann zog die Betrunkene, die an der Kante eines Bahnsteigs lag, im letzten Moment weg, bevor ein Zug durchfuhr. Die dramatische Geschichte meldet die Polizei.

Der Vorfall passierte am Dienstagabend. Die 68-Jährige, die in der Großen Kreisstadt lebt, hielt sich im Bahnhof auf. Sie saß auf einer Bank am Bahnsteig zwischen den Gleisen 2 und 3 und konsumierte Wodka. Dabei fiel ihr aus Unachtsamkeit die Flasche aus der Hand und rollte langsam in Richtung des Gleisbetts. Die Rentnerin stand auf und wollte ihre halb volle Flasche vor dem Hinabstürzen abfangen.

Dabei stürzte die Frau um 19.40 Uhr kurz vor der Bahnsteigkante nach vorne auf die Betonplatten. „Die 68-Jährige drohte kopfüber in das Gleisbett zu fallen“, schildert die Inspektion Donauwörth in ihrem Pressebericht. Im selben Augenblick sei ein Güterzug exakt an diesem Gleis genaht. Der hätte die Frau „allem Anschein nach erfasst“.

Die Frau hatte aber einen Schutzengel in Form eines Lokführers, der sich im Feierabend befand: „Er erkannte sofort die Situation, rannte herbei und zog die liegende Frau im letzten Augenblick am Kragen ihrer Jacke zurück auf den Bahnsteig.“ Nur durch das schnelle und geistesgegenwärtige Eingreifen des 46-Jährigen, der in Augsburg wohnhaft ist, habe ein schwerer Bahnunfall verhindert werden können.

Die Frau musste ins Krankenhaus. Beim Sturz auf den Bahnsteig zog sie sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Das Rote Kreuz brachte die Verunglückte in die Klinik. Der Zugverkehr wurde durch die Vorkommnisse nicht beeinträchtigt, berichtet die Polizei weiter. (dz)