vor 31 Min.

Polizei betont: Kein Freibrief in der Freinacht

Trotz Brauchtum ist auch um den 1. Mai nicht alles erlaubt

Auch in diesem Jahr sind wieder verstärkt Polizeikräfte im Einsatz, die ein wachsames Auge auf die Einhaltung der Brauchtumspflege haben werden. Damit sollen Auswüchse oder festgestellte Straftaten unterbunden werden, die nichts mehr mit harmlosen Freinachtscherzen zu tun haben, um diese rigoros zu verfolgen und den oder die Verantwortlichen anzuzeigen. Die Nacht zum 1. Mai werde immer wieder von Einzelnen falsch verstanden und dazu benutzt, bestehende und alteingesessene Bräuche zu missbrauchen, heißt es von der Polizei.

Gegen einen Spaß oder Scherz habe auch die Polizei nichts einzuwenden. Die Grenzen des Geduldeten seien aber regelmäßig dann überschritten, wenn Sachen beschädigt, zerstört oder entwendet werden, oder sogar die Gesundheit und das Leben von Mensch und Tier gefährdet sind. Hier werde kein „Freiraum“ geduldet; Gesetzesübertretungen würden mit dem gebotenen Nachdruck verfolgt.

Die Freinacht gestatte lediglich, lose Gegenstände ums Haus zu verziehen. Hierbei müssten die Betroffenen dann aber wissen, wo sie die fehlenden Sachen wieder finden können. Nicht abgedeckt von dem einfachen Verziehen sind den Beamten zufolge Sachbeschädigungen aller Art sowie Gefährdungen der allgemeinen Sicherheit, beispielsweise durch Entfernen von Kanaldeckeln.

Ratsam sei es für die Bürger, in der Nacht zum 1. Mai alles im Freien beiseite zu räumen, was zur Freinachtbeute werden könnte. Auch Autos sollten nach Möglichkeit in der Garage geparkt werden. Was außerdem hilfreich sein könnte: ein Gespräch mit seinen Sprösslingen über das Thema Freinacht und mögliche Konsequenzen, angefangen von einer Strafanzeige bis hin zu hohen Schadensersatzansprüchen. (pm)

Themen Folgen