vor 18 Min.

Polizei blitzt viele Fahrzeuge auf der B2

Binnen sechs Stunden „blitzt“ es vor der Hangbrücke am Schellenberg 327-mal. Der Spitzenreiter ist mit 169 Stundenkilometern unterwegs - erlaubt sind 100.

Bei einer stationären Geschwindigkeitsmessung hat die Verkehrspolizei auf der B2 bei Donauwörth am Samstag zahlreiche Temposünder erwischt. Die 40 Meter vor der Hangbrücke am Schellenberg von 9 bis 15 Uhr installierte Anlage zählte in Fahrtrichtung Augsburg in diesem Zeitraum 4487 Fahrzeuge. Davon wurden 327, also eine Quote von über sieben Prozent, mit 16 Stundenkilometern oder mehr zu schnell gemessen.

Auf regennasser Fahrbahn

Spitzenreiter war laut Verkehrspolizei-Inspektionsleiter Ludwig Zausinger ein Pkw-Fahrer, der bei regennasser Fahrbahn an einer Stelle, an der sich in jüngster Vergangenheit bereits einige Unfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignet hatten, statt der erlaubten 100 mit 169 km/h „geblitzt“ wurde. Der Mann muss, wie drei weitere Verkehrsteilnehmer, neben einem hohen Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen.

75 weitere Autofahrer erwartet eine Anzeige samt Punkten im Fahreignungsregister. 248 Verkehrsteilnehmer wiesen darüber hinaus Überschreitungen im gebührenpflichtigen Verwarnungsbereich auf, so die Bilanz der Polizei.

Themen folgen