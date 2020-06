15:07 Uhr

Polizei blitzt zahlreiche Raser vor dem Kindergarten

Plus Vor dem Kindergarten in Auchsesheim gilt Tempo 30. Das sich daran viele Verkehrsteilnehmer nicht halten, zeigte nun eine Kontrolle. Spitzenreiter mit 64 km/h.

Wer auf der schnurgeraden Ortsdurchfahrt in Auchsesheim unterwegs ist, sollte in der Mitte des Dorfs den Fuß vom Gaspedal nehmen. Auf Höhe des Kindergartens gilt Tempo 30 – weil dort Mädchen und Buben unterwegs sind und sicher über die Straße kommen sollen. Nicht alle Verkehrsteilnehmer lassen die nötige Vorsicht walten. Das hat nun eine weitere Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei gezeigt. Zuvor hatte es wieder einmal Beschwerden über Raser gegeben.

Am Montag nahmen die Beamten von 7 bis 11 Uhr eine Radarmessung in Auchsesheim vor. Die Bilanz: 64 Fahrer waren zu schnell und müssen mit einer Strafe rechnen. Dabei legten die Ordnungshüter ihren Handhabungsspielraum noch großzügig aus. Beanstandet wurden nur Fahrzeuge, die mit mindestens 44 km/h am Kindergarten vorbeifuhren. Dies entspreche abzüglich der Gerätetoleranz einer Überschreitung von 11 km/h und mehr.

Dreimal wartet ein Fahrverbot

Geblitzt wurden sieben Prozent aller Fahrzeuge Richtung Mertingen und sechs Prozent Richtung Donauwörth. Gewöhnlich liege die Quote bei weniger als der Hälfte, so Polizei. Trauriger „Spitzenreiter“ war ein Autofahrer mit 64 Stundenkilometern – mehr als doppelt so schnell als erlaubt. Von den insgesamt 64 Temposündern kommen 45 mit einem Verwarnungsgeld davon. 19 handelten sich eine Anzeige ein, was inklusive Gebühren mindestens 98,50 Euro kostet.

Drei Verkehrsteilnehmer müssen mit einem einmonatigen Fahrverbot und einem Punkt in Flensburg rechnen. Soll heißen: Sie waren mindestens 21 km/h zu schnell. (wwi, dz)

