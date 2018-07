16:12 Uhr

Polizei ermittelt gegen Security in Erstaufnahme

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Donauwörth sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

Die Kripo ermittelt gegen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der in der Asyl-Erstaufnahme Donauwörth tätig ist. Es geht unter anderem um Freiheitsberaubung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen ermittelt aktuell wegen des Anfangsverdachts der Freiheitsberaubung gegen mehrere Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsunternehmens.

Erstaufnahme Donauwörth: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Sicherheitskräfte

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Alfred-Delp-Kaserne Donauwörth einzelne Bewohner der Unterkunft nach Sicherheitsstörungen unrechtmäßig innerhalb des Geländes festgehalten zu haben. Das meldet das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstagnachmittag.

Die Ermittlungen wurden, so teilt die Polizei mit, „aufgrund von Verdachtsmitteilungen durch die Regierung von Schwaben“ eingeleitet. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergaben sich demnach auch „Hinweise auf mögliche Betrugshandlungen durch ein Sicherheitsunternehmen zum Nachteil der Regierung von Schwaben“. Am Mittwoch durchsuchte die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen mehrere Räumlichkeiten in Donauwörth sowie Nördlingen und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Weitere Details zu den vorgeworfenen Sachverhalten können im Hinblick auf die andauernden Ermittlungen, um diese nicht zu gefährden, derzeit nicht mitgeteilt werden. (hilg/pm)

