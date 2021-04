Polizei erwischt Kupferdiebe in Donauwörth

Zwei Männer gehen der Polizei in Donauwörth ins Netz. Sie sind für eine ganze Serie an Kupferdiebstählen in der Region verantwortlich.

Der Polizei ist es gelungen, eine ganze Serie von Kupferdiebstählen zu klären, die unter anderem im östlichen Donau-Ries-Kreis und im angrenzenden Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stattgefunden haben. Der Fahndungserfolg ist den aufmerksamen Mitarbeitern eines Betriebs in Donauwörth zu verdanken. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Nach Erkenntnissen der Polizei dürfte das Duo für insgesamt 18 Diebstähle dieser Art verantwortlich sein. Dazu gehören beispielsweise Taten im Raum Marxheim und in Itzing (Stadt Monheim).

Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro

Die Männer hatten es in den vergangenen Wochen ausschließlich auf das Metall abgesehen. Hierzu demontierten sie vorwiegend an abgelegenen Anlagen wie Pumpwerken, Wasserspeichern, Kläranlagen oder auch an Kapellen Dachrinnen und Fallrohre. Durch die Taten entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Unter Führung der Polizeiinspektion Neuburg wurden laut Pressemitteilung „umfangreiche operative Maßnahmen zur Ergreifung der überregional tätigen Diebe in die Wege geleitet“. Dabei erhielt die Neuburger Polizei Unterstützung durch Beamte der Operativen Ergänzungsdienste (OED) Ingolstadt sowie der Inspektionen in Eichstätt, Donauwörth, Dillingen und Bad Aibling. Die Ermittlungen zu den im Raum stehenden Vergehen des gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls in besonders schwerem Fall wurden zudem eng mit der Kriminalpolizei in Dillingen abgestimmt.

Die Täter sind 48 und 46 Jahre alt

Am Vormittag des vorigen Mittwoch nahm die Polizei die beiden Männer, 48 und 46 Jahre alt, fest. Sie hatten versucht, bei einem Recyclingunternehmen in Donauwörth Kupferteile zu veräußern. Die dürften aus einem Diebstahl in Burgheim im angrenzenden Kreis Neuburg-Schrobenhausen stammen. Nach der Festnahme ergingen richterliche Beschlüsse zur Durchsuchung mehrerer Wohn- und Geschäftsräume in Rennertshofen, Großmehring und Kolbermoor. Die Gesetzeshüter stellten zudem ein zum Transport des Diebesguts benutztes Fahrzeug sicher.

Das Duo wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Neuburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

