12:42 Uhr

Polizei erwischt Temposünder in der Parkstadt

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Montagvormittag in der Parkstadt in Donauwörth Temposünder aufgespürt.

21 Autofahrer werden von der Polizei bei Tempo-Kontrollen in der Donauwörther Parkstadt erwischt. Der schnellste war fast 90 Stundenkilometer schnell.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth haben am Montagvormittag von 7 bis 12 Uhr in der Perchtoldsdorfer Straße in der Donauwörther Parkstadt im Rahmen einer Kontrolle über 20 Temposünder erwischt. Von 1307 passierenden Autos in beide Fahrtrichtungen waren 21 zu schnell unterwegs.

Kontrollen in der Parkstadt: Zwei Autofahrer erhalten Punkte in Flensburg

Teilweise wurden sie mit elf Stundenkilometern zu viel und mehr erwischt. 19 Autofahrer müssen sich auf ein Bußgeld einstelle, zwei auf einen Punkte-Eintrag im Fahreignungsregister. Der „Tagesschnellste“ raste bei erlaubten 50 Stundenkilometern nach bereits erfolgtem Toleranzabzug mit 86 Sachen durch den dortigen Innerortsbereich in Richtung Sternschanzenstraße. Ihn erwarten nun neben einem dreistelligen Bußgeld plus Gebühren und Auslagen zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen