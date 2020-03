15:34 Uhr

Polizei erwischt betrunkenen Autofahrer mit zwei Promille

Die Polizei hat am Mittwoch einen 64-Jährigen aufgegriffen, der betrunken Auto gefahren war.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer in der Kaiser-Karl-Straße in Donauwörth gestoppt. Der Alkoholgeruch des 64-Jährigen fiel den Beamten auf. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle Blut abgenommen. Auch die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet. (pm)

